Az Orosházi Fúvószenekar április 23-án, vasárnap, a településalapítási ünnepségsorozat részeként tartja 51. templomi hangversenyét. Ez a koncert az év első igazán komoly megmérettetése, amire minden évben tanulnak új zenéket. Ezek közül az egyik Jacob de Haan kiváló szerzeménye.

– A holland zeneszerző kimondottan fúvószenekaroknak ír darabokat, tőle már többet is játszottunk. Most talán az egyik legnehezebbet, az Oregon címűt tanultuk meg, ami már most a zenekar egyik kedvence – mondta Debreczeni Márk. A zenekar karmestere hangsúlyozta, törekednek arra, hogy közismert slágereket is műsorra tűzzenek. Így esett a választás a Beatles egyik slágerére.

– A John Lennon és Paul McCartney által írt és világhírűvé vált Hey Jude című zeneszám fúvós átirata is felcsendül majd a templom semmihez nem fogható, csodás akusztikájában. A zenekar 2014-ben már játszotta a Keresztapa című film zenéjét, mi most újra előadjuk a filmzene-válogatást, ami nemcsak a zenészeknek, de nekem is valódi kihívás. Másik személyes kedvencem, Muszorgszkij Egy kiállítás képei című zongorasorozatának fúvós átiratából is hallhatnak egy válogatást. A zenekar idősebb tagjai mesélték, ezt a darabot már az 1990-es években, K. Tóth László karmestersége alatt is fújták, utoljára pedig 2009-ben játszották. Úgy vélem, éppen ideje volt újra műsorra tűzni – fogalmazott Debreczeni Márk. Ezek mellett több olyan zeneszám is felcsendül majd, ami az utóbbi években elnyerte a közönség tetszését.

Az 51. Templomi hangverseny április 23-án, vasárnap 18 órakor kezdődik az orosházi evangélikus templomban, ám érdemes korábban érkezni, hiszen a zenekar kamara csoportja 17:40-től fanfárt játszik a templom tornyából. A belépés díjtalan.