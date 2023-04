Kölcseyné Balázs Mária köszöntője és Varga János gitárelőadása után Litauszky Györgyné nyitotta meg a tárlatot, aki a művész életútjából villantott fel fontos pillanatokat. Elmondta, Diósné Csontos Julianna Szegeden a Tömörkény gimnáziumban végzett kerámia és rajz szakon, ám évtizedekig gyermekkönyvtárosként, vezetőként dolgozott. Életében mindig fontos szerepet kaptak az akvarellceruzák, aprólékos grafikáinak nagy részét, melyek elemelnek a földtől, mesék, álmok ihletik. A művész illusztrált egy szlovák, kisiskolásoknak szóló tankönyvet is, adományozott képet a Bátor tábor gyermekeinek, de készített a személyiségükhöz illő rajzot unokáinak is. Tojásírásban, mézeskalács-díszítésben is jeleskedik, az alkotásban nyugdíjasként is nagy örömét leli.

Fotó: Nagy Szilvia

A köszöntő után a művész hozzátette, nagyon szép gyermekkora volt, rengeteg mesét, verset olvasott, sokat játszott. Nemcsak a népmesék, hanem egyfajta álomvilág is megelevenedik rajzaiban, melyek a gyermeki létéből fakadnak. Példaképének Gross Arnold Kossuth-díjas grafikust tekinti, szereti és sokszor alapul veszi részletgazdag stílusát. Diósné Csontos Julianna alkotásait július 14-éig csodálhatják meg az érdeklődők.