Mint elhangzott, a Szeretlek Békéscsaba Egyesület elnöke, Frankó Attila a kávéházi hangulatot visszahozó irodalmi esteket azért hívta életre, hogy ezzel is ünnepelhessék a magyar nyelvet. A rendezvényeken amellett, hogy klasszikus műveket olvasnak fel, a kortárs művészeknek ugyancsak adnak bemutatkozási lehetőséget.

Köszöntő beszédében időtálló kezdeményezésnek nevezte a kereken 17 éve indult az irodalmi esteket dr. Takács Árpád, a Békés Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán.

Emlékeztetett: 200 éve született Petőfi Sándor és Madách Imre, és hogy az elmúlt két évszázad alatt sok mindenen átment az ország, a nemzet. Sorolta az 1848/49-es forradalmat és szabadságharcot, az 1867-es kiegyezést – ami után Tomcsányi József és Beliczey István voltak Békés vármegyében a főispánok –, az első világháborút, Trianont, a második világégést, a kommunizmust, 1956 hőseit és az azt követő borzalmakat, a szocializmust, majd az 1990-ben eljövő szabadságot.

Petőfi Sándor: A király esküje című versét szavalta el dr. Ignácz Mihály

Hangsúlyozta, hogy a magyarok pontosan tisztában vannak azzal, mit jelent az, hogy „megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt”, és ezzel utalt arra, hogy kétszáz éve tisztázta le szatmárcsekei magányában Kölcsey Ferenc a Himnuszt – amelyet egy magyar életében több százszor, ezerszer énekel el.

Kiemelte, a nemzet számos hősi halottal bír, most viszont élőkre van szükség a fennmaradás érdekében. Aláhúzta, miszerint többek között a kultúra, a bajba jutottak támogatása az, amiért érdemes élni. Petőfi Sándorról is szólt: a Nemzeti dal meghatározza a nemzet testtartását. Madách Imréről hozzátette: ha csak Az ember tragédiáját jegyezte volna le, akkor is a legnagyobbak közé tartozna.

Az irodalmi esten ismertették a kétszáz éve született Petőfi Sándor és Madách Imre életrajzát. Előbbitől több verset is felolvastak – az Anyám tyúkjától a Szeptember végénen át a Falu végén kurta kocsmáig – , utóbbi kapcsán pedig Az ember tragédiájából ismertettek részletet.