Új épülettel is bővült az Urszinyi-Beliczey-kúria, amelyet két szinten – a földszinten, valamint egy hídon keresztül az emeleten – is megközelíthetnek majd a látogatók. Lenkefi Zoltán, a Napsugár bábszínház igazgatója elmondta, hogy itt lesznek az előadások. Kialakítottak a földszinten egy 120 érdeklődő befogadására alkalmas teret, ahol akár fél óra alatt, bármiféle kihívás nélkül kihúzható, átépíthető a nézőtér, illetve készült az emeleten a kávézó mögött egy 80 nézőt kiszolgáló helyiség, amely az előadásokon kívül próbateremként szolgál majd.

Mutatta, hogy az épület hátsó részében, mind a két szinten raktárak és műhelyek kaptak helyet, az asztalostól kezdve a bábkészítőig.

Segítség, hogy a szükséges alapanyagok az udvarról azonnal bekerülhetnek a helyiségek egy részébe, illetve az, hogy teherhordó liftet szintén beépítettek az épületbe, aminek köszönhetően a díszletek és a kellékek mozgatása gyorsabbá válik. Kuriózum, hogy a kúria alagsorában lévő öltözőkből a művészek olyan útvonalon, folyosókon közelíthetik meg a nézőteret, hogy a színpadra lépésükig nem futnak össze a nézőkkel.

Elmondta: a bővítmény a kockára hajazó, ridegnek tűnő kinézete miatt kapott kritikákat a laikusoktól.

Fontos azonban tudni: a hatósági elvárások szerint az újabb épület nem lehetett hangsúlyosabb a kúriánál, nem is készülhetett a rezidenciához hasonló stílusban, ezért döntöttek a modern forma mellett.

Viszont az üvegfelületeknél játszanak a – bábszínházra utalva napsugaras – színekkel, illetve izgalmas megvilágítást kap az épület. Emellett a tervek szerint – a Jókai színházhoz hasonló módon – plakátokat aggatnak rá, ezzel szintén feldobva a létesítményt.

Lenkefi Zoltán igazgató ismertette, hogy az Ursziny-Beliczey-kúriában találnak otthonra a Napsugár bábszínház irodái, illetve itt is lesz egy terem, ahol előadásokat tarthatnak. Kiállításokban ugyancsak gondolkodnak. Rengeteg képzőművésszel dolgoznak együtt, akik így nemcsak az előadásokra készült alkotásaikkal, hanem más műveikkel szintén bemutatkozhatnak. Emellett egy olyan tárlatot is életre hívnak, amely a Beliczey család hagyatékán túl kultúrtörténeti érdekességeket is hivatott bemutatni. A rezidencia tetőterében pedig raktárat alakítanak ki.

Új kulturális intézmény nem létesült a régióban az elmúlt évtizedekben, ezért hiánypótló az, hogy a Napsugár bábszínház költözhet

– folytatta dr. Sódar Anita, a városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője. Hozzáfűzte: a beruházás a végéhez közeledik, az utolsó simítások vannak hátra mind az épületekben, mind a Beliczey-kertben, ahol növényeket telepítenek és utcabútorokat ugyancsak kihelyeznek. A használatbavételi engedélyeztetési folyamat februárban kezdődhet, a teljes fejlesztés márciusban, áprilisban fejeződhet be.