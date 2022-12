Az Ébren álmodok egy érzést szeretne megjeleníteni. Az elmúlt évben, illetve években rengeteg borzalmat éltünk át, a dal pedig nem szeretne mást mondani, csak hogy most egy kicsit felejtsük el ezt az egészet, keverjünk egy koktélt, és dőljünk hátra. Szerzőnk, Kálmán Tamás dala most nem arról akar szólni, ami a világban történik, nem arra akar reflektálni, egyszerűen csak azt akarja üzenni, hogy legalább egy kicsit érezzük jól magunkat – árulta el a klip megszületésének hátteréről Serei-Pálmai Panna. Az énekesnő elmondta, a forgatásra sikerült összetoborozni az együttes valamennyi tagját, ami nem kis dolog, hiszen mindannyian más zenekarokban is játszanak. Akadnak, aki Palya Beával vagy Roby Lakatossal zenélnek közösen, és a Pankastic részben megegyezik az Oláh Krisztián Quartettel.

A zenekar vezetője kérdésünkre kifejtette, a klipet Székesfehérváron forgatták egy nagyon kedves és kreatív csapat közreműködésével, a készítők ötlete volt az is, hogy a fejéri megyeszékhelyen rögzítsék a felvételeket.

– A klipben utcai jelenetek is szerepelnek, a beltéri részeket pedig egy székesfehérvári étteremben vettük fel, s persze zenekari vágóképek is születtek – tette hozzá Serei-Pálmai Panna. Az énekesnő érdekességként elmondta, a forgatás napján nagyon korán keltek, már 5.30-kor elindultak Budapestről Fehérvárra, akadt olyan zenekari tag, aki le sem feküdt aludni, úgy vetette bele magát a munkába.

– Kifejezetten hideg volt azon a napon, ennek ellenére a felvétel nagyon jó hangulatban telt, rengeteget nevettünk, csapatépítésnek is beillett a program – fogalmazott. Arra a kérdésünkre, hogy miért a szilveszter reggelt választották a klip bemutatásának időpontjaként, kiemelte, ezzel is szeretnék érzékeltetni, hogy milyen jó lenne lezárni a korábban említett nehéz, borzalmakkal teli időszakot.

A Pankastic számára nemcsak az óév végződik eseménydúsan, de az új esztendő is hasonlóan lendületesen kezdődik. A zenekar január elsején, vasárnap 20 órától a Budapest Jazz Clubban ad újévi, illetve utószilveszteri koncertet.

– Mindez már egyfajta hagyománynak számít, és most is így kezdjük majd az esztendőt – emelte ki Serei-Pálmai Panna.

A 2023-as tervekkel kapcsolatban az énekesnő elárulta, zenésztársukkal, Oláh Krisztiánnal egy egészen új projektet kezdenek előkészíteni.

– Egy olyan lemezt szeretnénk kiadni, amelyben egy big band is szerepelni fog. Ehhez írunk dalokat, amiket Krisztián big bandes hangzásra ír majd át. Egy kisebb turné szervezésében is gondolkodunk, és már megvan a kiszemelt big band is, amelynek tagjaival közösen elindulnánk a koncertsorozatra – tette hozzá.