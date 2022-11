Mint arról beszámoltunk, három hónapra – január, február, március – Békéscsaba közgyűlésének döntése alapján, az energiamegtakarítás érdekében be kell zárnunk a színházat, pontosabban nem lehet előadásokat tartani – hangsúlyozta Seregi Zoltán. A direktor kitért arra, a nehéz helyzetet – ahogy a pandémia okozta leállásokat is – megpróbálják a társulat és a közönség számára is a lehetőségek szerinti legjobb és leghasznosabb módon megoldani. Ennek érdekében kidolgozták „A Jókai színház működik” cselekvési tervet.

– Előremutató módon a közgyűlési határozat a munkavégzést – jelen esetben ez a próbákat is jelenti – engedélyezi, és ezzel mi is élünk – emelte ki Seregi Zoltán. – Nagyszerű lehetőség, hogy a szentesi Tóth József Színház és Vigadó, amelyet a Békéscsabai Jókai Színház működtet, nem zár be a téli hónapokban.

Így az előadásokat, amelyek egyébként benne vannak az ottani bérletrendszerben, eljátszhatják Szentesen. A tervezett áprilisi színháznyitáskor így kész előadásokkal várják a közönséget a csabai színházban, mert természetesen – ahogy a pandémia után is –, amit vállaltak a bérleteseiknek, azt teljesítik.

– Ha kicsivel később is, de Békéscsabán minden bérletes előadást megtartunk – mondta a direktor. – Úgy gondolom, ennyivel tartozunk hűséges nézőinknek és mindenkinek, aki szereti a színházunkat.

Seregi Zoltán beszámolt „A Jókai Színház működik” című cselekvési terv részleteiről. E szerint december 10-én tartják Gogol: A revizor című komédiájának olvasópróbáját, bemutatója Szentesen lesz január 26-án. Január 10-étől a Lady Oscar című francia bohózatot és a Hétalvó című japán népmeséből készülő, Naplopó címmel bemutatandó zenés gyerekdarabot próbálják, amelyeket szintén Szentesen mutatnak be február elején. Február közepén pedig kezdődnek az Országúton című Fellini film színpadi adaptációjának, illetve az Égig érő fa című magyar népmeséből készült gyerekdarabnak a próbái, amelyeket március közepén és végén mutatnak be, szintén Szentesen.

– Ez a terv biztosítja, hogy áprilistól 1-jétől öt kész előadás várja bérleteseinket és nézőinket Békéscsabán – emelte ki Seregi Zoltán. – Ebben az időben pedig az utolsó bemutató, az Agatha Christie-krimi próbáit elkezdve készülhetünk a darab májusi bemutatójára és az évad szokásos júniusi befejezésére. Természetesen kénytelenek leszünk majd sűríteni bérletes előadásainkat, de remélem, színházszerető és támogató nézőink megértik, hogy csak így tudjuk teljesíteni a vállalásainkat és befejezni június végéig az évadunkat. Szeretnénk elkerülni, hogy ennek az évadnak az előadásai átkerüljenek szeptemberre. Ez a mi és a nézőink érdeke is.