Herczeg Tamás országgyűlési képviselő kiemelte, nemcsak gyermekek, hanem felnőttek számára is izgalmas, szenvedélyes téma a vasút, annak idején fiával ő is bejárt minden hazai, keskeny nyomtávú vonalat. Hangsúlyozta, a „mozdonyfüst szaga” sok művészt, alkotót is megihletett már, a vasút generációról generációra örök szerelem marad. A nagyszabású békéscsabai program mindenki számára különleges élményt és kikapcsolódást nyújthat.

Kucseráné Szabó Mária intézményvezető hozzátette, a művelődési házban lévő részletgazdag terepasztalok némelyikén nemcsak a vasúti forgalom nyújt „mozgó” látványt, mozog a fordítókorong a fűtőházban, az „éjszakai üzem” alatt az utcai közvilágítás biztosítja a fényt. Hangsúlyozta, a kiállítás létrejöttét főként a helyi Kandó Kálmán modellező klubnak köszönhetik, amely péntekenként továbbra is várja az érdeklődőket. A LEGO-városban Raáb Donát munkái láthatók: terepasztala felújított vidéki, fővonali állomást mutat be a magyar vasút modernebb járműveivel.