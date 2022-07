Az ajtók és ablakok felett szintén megvannak a boltíves berakások, a falkutatások eredményeként korabeli, óriási múltbéli értéket képviselő falminták is előkerültek. Ezeknek a sorsáról majd a szakemberek fognak dönteni – szólt a részletekről Borgula Györgyné. A nyílászárók és a tornác kerítése ugyancsak megmaradt, nagyon érdekes, hogy a ház első ablakában még a szintén korabeli virágmotívumok is megvannak. A ház mennyezete pólyás, esetünkben a födém léceit felrakva a helyükön pólyálták be. A melléképületet szintén felújítják, a kemenceszáj ott is megmaradt, azt is visszaépítik majd. A régi színt lebontották, ott mellékhelyiségeket alakítanak ki. A rendelkezésre álló valamennyi összeget szeptember 30-ig szeretnék a rekonstrukcióra fordítani. A Teleki-programban elnyert forrásokhoz egyébként önerőre is szükség van, a helyiek alig egy hónap alatt komoly összeget adtak össze, hogy segítsék a fejlesztést.

Mint azt Borgula Györgyné hírportálunknak elmondta, egy szakmai mentor folyamatosan figyelemmel kíséri a munkafolyamatokat, októberben pedig a remények szerint egy újabb pályázati ablak nyílhat meg, aminek köszönhetően lehetővé válhat a felújítás folytatása.

Igazi gyöngyszemre akadtak

Mint arról korábban hírportálunkon beszámoltunk, a berényi szlovákság jellegzetes lakóépülete az előtornácos, úgynevezett ulicskás ház volt, amelyből napjainkra nagyon kevés maradt fenn. Ezért is vásárolta meg állami támogatással a nemzetiségi önkormányzat a Madarász utcában található ingatlant. Bár a ház nincs a legjobb állapotban, de a szakértők úgy vélik, hogy igazi gyöngyszemre akadtak, és ott megfelelő munkálatok után egy gyönyörű és különleges tájház születhet meg. A Mezőberényi Szlovákok Szervezetének elnöke korábban kifejtette, a ház egyik szobájában országosan is egyedülálló emlékek kaphatnak majd helyet, ott a szlovák–magyar lakosságcserével kapcsolatos bútorokat mutatnák be. Emellett papíralapú hagyatékokat is kiállítanának, a gyerekekre is gondolva, számukra foglalkoztatót hoznának létre. Mindez azért is nagyon fontos, mert szeretnék a fiatalokat is bevonni a múlt megőrzésébe.