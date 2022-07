Herczeg Tamás országgyűlési képviselő kifejtette, szimbolikus jelentéssel bír számára, hogy épp a betyár napokon adják át a település új beruházását, hiszen már képviselői munkája előtt is foglalkozott azzal, hogy felderítsék, mi az, amitől egy város nem csak zöldebb, de otthonosabb és élhetőbb is lesz.

Itt pedig fontos felvetés volt a lakosság településhez való kötődése is, amit Kondoroson megmutat a húsz éves hagyománnyal bíró betyár napok. Hozzátette, a település azonban több fejlesztéssel is büszkélkedhet az utóbbi években. A helyi gazdasági szereplők és az önkormányzat is számos olyan beruházást hajtott végre, amikről elmondható, hogy a fiatal generáció számára és az idősebbeknek is egy otthonosabb, barátságosabb, szerethetőbb és élhetőbb környezetet biztosítanak.

Fontos célja Kondorosnak a hagyományőrzés

A Betyár Napok megnyitóján ugyancsak Ribárszki Péter és Herczeg Tamás köszöntötte a jelenlévőket. A polgármester a rendezvényről kifejtette, célja, hogy a hagyományokat még inkább elmélyítse és a következő generáció számára átadja. Véleménye szerint maga a hagyományőrzés ugyanis azon múlik, hogy át tudják-e örökíteni az elődöktől tanultakat a fiataloknak. Hozzátette, a betyár napokon mindig jó érzés látnia, hogy a legkisebbek is jelen vannak, sőt, közülük sokan még betyár viseletet is öltenek. Visszaemlékezett, miszerint a rendezvény a 2000-es évek elején indult útjára, és bár a koronavírus miatt az utóbbi két évben elmaradt, idén mégis a régi, nagy lelkesedéssel látogatják azt. Hangsúlyozta, a fentiek okán is igyekeznek évről-évre egyre több hagyományőrző elemmel gazdagítani, amiket ezúttal is különböző kulturális és színpadi programmal színesítenek minden korosztály számára.

Herczeg Tamás elmondta, az ilyen összejövetelekre szükség van egy település életében, legyen az bármilyen méretű. A kondorosi rendezvény sikeressége pedig egyértelmű, hiszen immár huszadjára tartják meg. Ez azt is jelenti, hogy a lakosságnak fontosak a hagyományok, illetve az is, hogy összegyűljenek, együtt ünnepeljenek és ápolják kapcsolataikat.