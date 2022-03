Különleges tárlat 1 órája

Parkkiállítás nyílt Mezőberényben

Orlai Petrics Soma születésének 200. évfordulója és a Petőfi 2022-23 emlékév tiszteletére nyílt különleges szabadtéri parkkiállítás a napokban Mezőberény főterén. A különleges tárlaton megjelenik a költő és a festő alakja, és a helyi muzeális gyűjtemény több tárgya is. A kiállítás gyorsan elnyerte a helyiek tetszését, pénteki látogatásunk idején is szép számú érdeklődő kereste fel, érkeztek óvodások és felnőttek is, hogy megnézzék az installációkat.

A parkkiállítást hamar megszerették a berényiek /Fotó: Imre György/

Petőfi Sándort Mezőberényhez rokoni is baráti szálak is fűzték, a településen élt Orlai Petrics Soma, aki Petőfi barátja és másod-unokatestvére volt egy személyben, szintén Berényből származtak a költő nagybátyjai, Salkovits Péter és Mihály is. Petőfi felesége, Szendrey Júlia 8-10 évesen Mezőberényben a Benka Ádámné vezetésével működő nőnevelő intézet tanítványa volt. A költő 19 éves korában járt először a településen, egy hónapot töltöttek Orlaival Mezőberényben, felléptek Gaál József A peleskei nótárius című darabjában is. Az előadás bevételének egy részét Mezőberénynek ajánlották fel, amiből a német végen pallót raktak le, ami megkönnyítette a sártengeren való járást. Petőfi egy év múlva ismét felkereste a helységet, több verse is született itt, illetve adott ihletet későbbi költeményei számára. Mezőberényből indult utolsó útjára is Petőfi, és a településen született utolsó ismert verse, a Szörnyű idő, ami egyébként szintén olvasható a parkkiállításon. Orlai Petrics Soma mintegy 200 éve, 1822 októberében született Mezőberényben felvidéki eredetű evangélikus család gyermekeként. 1840-től 1844-ig jogot tanult, diáktársa volt Jókai Mór és Petőfi Sándor. Petrics író, Petőfi színész, Jókai festőnek készült. Gyulán a megyei tiszti ügyész mellett helyezkedett el joggyakornokként, közben egyre többet festett, főként arcképeket. 1846-ban Pestre ment jurátusnak, ekkor ismerte meg Than Mórt és szoros barátság fűzte Barabás Miklóshoz. A szabadságharc alatt Guyon seregében harcolt, meg is sebesült, majd hazatért Mezőberénybe. 1849 júliusában készült a Petőfi Mezőberényben című műve. Nevéhez fűződik az első hazai monumentális históriai kép, és számos remek festmény.

