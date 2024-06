Nyitottak és tájékozottak a diákok

A diákok felkészítő pedagógusa, Golovics Éva Andrea elmondta: a fiatalok tavaly és most is főleg a meglévő tapasztalataikból, tudásukból dolgoztak a versenyen, ezért inkább csak terelgetni kellett őket, biztosítani számukra a nyugodt hátteret, a szükséges feltételeket. Dicsérte a reál tagozatos tanulókat, hogy nyitottak, hogy a hétköznapi életben is tájékozottak, akik nem csak ilyen viadalokon vesznek részt: járnak matematika-, fizika-, történelem- és földrajzversenyekre is. Kiemelte azt is, hogy olyan középiskolásokat szintén megelőztek a vetélkedőn, akik közgazdasági technikumokba járnak, tehát napi szinten foglalkoznak ezekkel a témákkal.

Mérnöki pályára készülnek

A fiatalok egyébként nem pénzügyi, hanem mérnöki pályára készülnek. Baksay Janka, Nagy László és Nagy Levente Noel is a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tanulna tovább, építőmérnöki, mechatronikai mérnöki, járműmérnöki szakban gondolkodnak. Kiss Kornél Gábor és Zsurzsucz Dávid Zsolt pedig arról beszéltek, hogy közforgalmi pilóták szeretnének lenni, ezt pedig vélhetően ők is valamilyen mérnöki diplomával alapoznák meg.