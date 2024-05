Aszfaltozás és rendezvénypajták

A következőkben a testület határozott arról, hogy rendezvénypajták kialakítására ugyancsak pályázatot nyújt be a TOP Plusz konstrukcióban. A polgármester elmondta, több városrészen felmerült az igény arra, hogy legyenek olyan fedett építmények, amelyek segítik a városrészi jellegű és jelentőségű szabadtéri rendezvények megtartását. A pályázat keretében a Wesselényi-tónál, az Erkel-tónál és a paradicsomi városrészen építenének ki rendezvényinfrastruktúrát, amely fedett építményt és egyéb kapcsolódó fejlesztéseket, a szükséges feltételek létrehozását is tartalmazza. A projekt költségvetése 60 millió forint lenne.

Dr. Görgényi Ernő ezt követően kitért arra, hogy a TOP Plusz keretében útfejlesztésre is van lehetőség, így a testület döntése értelmében 100 millió forintos pályázatot nyújtanak be a Városerdőn található Fő utca aszfaltozására. Mint elmondta, a költségekhez még meg kell oldaniuk az ivóvíz-vezeték kiváltását is, amiről előzetesen egyeztetnek majd az Alföldvíz Zrt.-vel. Ez azért szükséges, mert az ivóvízvezeték anyaga azbesztcement, másrészt nem szeretnék, ha csőtörés esetén a megújult szakaszt fel kellene bontani. Ezek a munkálatok az úgynevezett Gördülő Fejlesztési Terv részeként készülhetnének el.

Alt Norbert alpolgármester, önkormányzati képviselő kiemelte, a fejlesztés egy régi problémára lesz megoldás, az utca tönkrement, ezért időszerű a megújítása, illetve az arra irányuló pályázat benyújtása. Szólt arról, hogy a szakasznak kulcsszerepe van a terület megközelítésében.