Június 9-én egyszerre lesznek az önkormányzati és az európai parlamenti választások, és ezek óriási téttel bírnak – emelte ki Zsigó Róbert. Szerinte lényeges, hogy helyben olyan jelölteket támogassanak, akik alkalmasak és képesek arra, hogy fejlesszék településüket és térségüket. Kraller József, Medgyesegyháza polgármestere ilyen, fontos, hogy folytassa az elkezdett munkát.

Zsigó Róbert miniszterhelyettes, Kraller József polgármester és Erdős Norbert országgyűlési képviselő a lakossági fórumot megelőző sajtótájékoztatón. Fotó: Licska Balázs

Zsigó Róbert: háború vagy béke, ez a tét

Az európai parlamenti választás esetében a háború és a béke között kell választani – folytatta a miniszterhelyettes. A brüsszeli elit háborús hipnózisban van, minden arról szól, hogyan kellene fegyvereket, esetleg katonákat küldeni Ukrajnába, beavatkozva a háborúba. Úgy véli, minden egyes küldött lőszer, fegyver, adott esetben katona nem segíti, hanem hátráltatja a békét, csak több áldozat, több árván maradt gyermek lesz.

Olyan politikusat kell küldeni az Európai Parlamentbe, akik a béke pártján állnak, akik azért dolgoznak, hogy mielőbb fegyverszünet és béketárgyalások legyenek – húzta alá.

Támogatják Kraller József újraválasztását

Erdős Norbert országgyűlési képviselő elmondta, fontos, hogy a június 9-ei önkormányzati választásokon a Fidesz-KDNP által jelölt, valamint a kormánypártok által támogatott polgármester- és önkormányzati képviselőjelölteknek szavazzanak bizalmat a választók. Jelzésértékűnek nevezte, hogy Zsigó Róbert miniszterhelyettes tartott lakossági fórumot Medgyesegyházán, támogatva ezzel Kraller József polgármestert és az újraválasztását.

Sütő Mária Márta alpolgármester, Erdős Norbert országgyűlési képviselő, Kraller József polgármester, Zsigó Róbert miniszterhelyettes, valamint Molnár Sándor, a Fidesz-KDNP vármegyei közgyűlési listájának vezetője a lakossági fórumon. Fotó: Licska Balázs

Sok eredményt értek el közösen

Kraller József 2010 és 2019 között két ciklusban volt önkormányzati képviselő, és 2019 óta vezeti a települést polgármesterként. Úgy véli, a hamarosan véget érő ciklus nagyon terhelt időszak volt, utalt a koronavírus-járványra, a háborúra, az energiaválságra.

Hozzátette, hogy ennek ellenére, a közös együttműködésnek hála sokat tudtak tenni a 3300 helybeliért, a közel 700 őstermelőért, a 30-40 kisvállalkozásért, vagyis a medgyesegyháziakért, akik rendkívül szorgosak. Hisz abban, hogy a támogatások és a kiépített kapcsolatok révén hasonló eredményeket lehet elérni a jövőben is, most is számos projekt fut, és továbbiak várhatók.