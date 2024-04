Néhány nappal ezelőtt Csorvás közelében elpusztult, elütötte egy autó a gólyapár egyik tagját.

"A fészkeket figyeltetni kezdtük, hiszen a költő gólyapár, a fészektől öt kilométeres körzetben repked és élelmet szerez. Csorváson egy gólyafészek található, a fészket három ottani lakos is figyelte, különböző időpontban. Két nap elteltével, a beszámoltak szerint kiderült, a Csorváson található fészekhez tartozott az elpusztult fehér gólya. Sajnos egy gólya nem tudja a költési időszakot sikeresen végigvinni, hiszen a tojásokon is felváltva ülnek a madarak, a kikelő fiókákra is felváltva figyelnek. Abban az esetben ha a költőpár egyike elpusztul, sajnos a tojásokat menteni kell."

A mentőközpont oldalán az is olvasható: a fészekben ugyan hivatalosan két fehér gólya tartózkodik, az elmondottak alapján, időközönként megjelent egy harmadik egyed is: – Bizakodunk, hogy az egyedül maradt gólya talál magának párt, talán éppen a harmadik betolakodó gólya személyében, és lesz egy második költésük, ami sikeres lesz – írták a beszámolójukban és megköszönték Baráth Lajos polgármesternek a gyors intézkedést, aki amint értesült a mentés szükségességéről, megszervezte azt. És köszönetüket fejezték ki a békéscsabai tűzoltóságnak, az áramszolgáltatónak a gyors helyszínre érkezésért, valamint a mentési munkáért.

A tojáslakókról majd beszámolnak a folytatásban és azt ígérték a mentőállomáson, hogy a majdan felcseperedő fiókákat Csorvás területén engedik el, hiszen ők oda tartoznak.