Ahogy arról az orosházi középiskola közösségi oldalán beszámoltak, az előadók elkötelezettek a fenntarthatóság, illetve a környezeti nevelés iskolai keretek közötti megvalósításában és elterjesztésében. Az 5 órás jelenléti képzésen 24 fő vett részt. Részletesen megismerték a képzés célját, tematikáját, a fenntarthatóság fogalmát, a 2024. évi Kárpát-medencei Fenntarthatósági Témahét terveit, szakmai-pedagógiai kérdéseit.

A tájékoztató része volt a ZöldOkos Kupa Palánta, Magonc és a Zöld Föld Kupa Középiskolai Fenntarthatósági Tudásverseny bemutatása is. Elhangzott, hogy a témahéten lehetőség van külső látogatási helyszínre is elutazni, illetve külső önkénteseket fogadni az intézményekben. A témahéthez egyéb programok is kapcsolódnak, mint például a Diákok és tanárok a fenntarthatóságról elnevezésű kutatási program, Kertkóstolgató pályázat, TeSzedd! akcióprogram, szelektív hulladékgyűjtés. A képzésen szó volt az idei témahét kiemelt témáiról is: a levegő és élővilága, körforgásos gazdálkodás, szabadidő, hulladék és tudatos fogyasztás. Az előadáson a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak a Zöld Föld pedagógiai-szakmai programról, a fenntarthatóság tantárgy tanításáról és a Z-szakról, mint új lehetőségről a tanárképzésben.

A környezet védelme és a fenntarthatóság érdekében egyre több civil szervezet és önkormányzat tesz lépéseket, kezdeményezéseket. A globális felmelegedés, a vízhiány, a csökkenő energiakészlet, a klímaváltozás. A szemléletváltásra a gyermekek a legfogékonyabbak, épp ezért fontos, hogy már iskolás korban megismerjék a téma jelentőségét és tudatában legyenek személyes érintettségüknek, hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld védelméért.

A Kárpát-medencei fenntarthatósági témahét április 22. és 26. között zajlik.