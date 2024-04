Földiné Irimiás Ildikó, a Gyulai Dolgozók Horgászegyesületének gazdasági vezetője elmondta, Kónya Ferenc tizenegy éven át vezette az egyesületet, illetve hivatásos halőrként tevékenykedett a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségében (KHESZ).

Kónya Ferenc János elnök tiszteletére emlékeztek a versennyel

Mint hozzátette, mindannyian nagyon fontosnak tartják, hogy megőrizzék korábbi elnökük emlékét, fejet hajtsanak munkássága előtt.

A megmérettetés, ahogy az elmúlt évben, úgy most vasárnap is a helyek kisorsolásával kezdődött. A kihívásra 31 horgász nevezett. Az esemény részeként megkoszorúzták a tó kis szigetén található emléktáblát, amit 2022-ben avattak fel Kónya Ferenc tiszteletére. Az eseményen részt vett Kónya Ferenc felesége, Erika illetve két fia, Ferenc valamint Tamás, aki horgászegyesület titkári feladatait tölti be. Az Egyesület elnöke, Ficzere István pedig babgulyást készített ebédre. Az eredményhirdetést vasárnap délután tartották.