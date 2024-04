„Nőként nagyon fontosak vagyunk, bár néha elfeledkezünk erről. Tégy magadért!” – ez is elhangzott abban a körben, ahova szinte mindenki rózsaszínbe öltözve, sportosan érkezett, hiszen együtt jógáztak.

Együtt jógáztak. Rózsaszínben képviselték a közös célt: fontos a megelőzés. Fotó: Csete Ilona

Farkas Attiláné, az Orosházi Mályvavirág Pont vezetője arról beszélt, Magyarországon a szűrési hajlandóság sajnos nem éri el a skandináv országok 90 százalékos arányát. A Mályvavirág Alapítvány azon dolgozik, hogy kiderüljön, mi az, ami visszatartja a nőket attól, hogy rendszeresen részt vegyenek méhnyakszűrésen. Itthon minden évben ezernél is több méhnyakrák-diagnózis születik, és több száz nő veszti életét egy olyan daganatos betegség miatt, amit egy vírus, a humán papillomavírus (HPV) okoz, és ami megelőzhető. A méhnyakszűrés csak pár percig tart, de életet menthet!

– Ebben a témában lesz május 17-én a könyvtárban egy kerekasztal beszélgetés – hívta fel a hölgyek figyelmét Edit. Kiemelte, 2024-ben kiemelt figyelmet fordítanak a nők motivációjára. Emlékeztetett, az alapítvány hazai és nemzetközi platformon is azért dolgozik, hogy elősegítse az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azon célkitűzésének megvalósulását, hogy a méhnyakrák teljesen eltűnjön a Föld színéről. Ehhez a WHO szerint arra van szükség, hogy 15 éves korukra a lányok legalább 90 százaléka megkapja a HPV elleni védőoltást, a felnőtt nők legalább 70 százaléka rendszeresen járjon szűrésre, illetve azon nők közül, akiknél elváltozást okoz a HPV, legalább 90 százalék kapja meg a megfelelő kezelést akár rákmegelőző állapot, akár rákos állapot fennállása esetén.

Egy órán át jógáztak együtt

Rábainé Dani Anikó a résztvevőkkel megismertette a női jógát, amikor a gyakorlás fókuszában a női szervek állnak. Beszélt saját motivációjáról is, mint a női jóga ismerője, szeretné a megelőzésre, az egészségmegőrzésre felhívni a lányoknak, az asszonyoknak a figyelmét. A ráhangolódás után egy órán át jógáztak, átmozgatták a testüket, majd hosszabb meditációt tartottak, megérezve, megélve a női energiákat.