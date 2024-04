Hol a helyem a családban címmel a családállításról hallhattak előadást pénteken az érdeklődők a Szarvasi Városi Könyvtárban – adta hírül az intézmény Facebook-oldalán. Részletezték: az előadó, Homonnainé Bagi Hajnalka szívesen válaszolt prezentációja közben és után a felmerülő kérdésekre is, amelyekből pedig volt sok. Ebből is látszott, hogy a téma foglalkoztatja az embereket, ahogy a nagy számú résztvevőből is.

Sokan voltak kíváncsiak a családállítás előadásra Szarvason

Forrás: Szarvasi Városi Könyvtár