A mozgásos megemlékezés a templom mögötti területről startolt, ahol Arató Tamás, az iskola pedagógusa, a diákönkormányzat segítője köszöntötte a megjelent mintegy 170 fiatalt. A szakember kiemelte, a Szegedi Kis István tiszteletére életre hívott templomfutással, ahogy az iskolában tartott DÖK-nap több programjával is névadójukra emlékeztek.

A jó hangulatú templomfutáson 170 fiatal vett részt. A szerző felvétele

Templomfutás: kocogva, futva, sétálva is teljesíthették a távot

– 500 méteres távot alakítottunk ki, amelyet kocogva, futva, de akár sétálva is megtehettek a város egyik jelképének számító református templom körül a diákok – fogalmazott Arató Tamás. Ezzel kifejezték, szimbolizálták, hogy a legendás reformátor milyen sokat volt úton, milyen sokat utazott külföldre, nyugatra, illetve Magyarországon belül is.

A pedagógus megemlítette, hogy Szegedi Kis István alig egy évet töltött el Békésen, de munkássága így is mély nyomot hagyott a város történetében, iskolát alapított például a településen. Ugyanakkor élete során nagyon gyakran menekülnie kellett a hite miatt, és ezt a korszakot még a török uralom ugyancsak nyomasztotta, az oszmánok jelenléte alaposan rányomta a bélyegét ezekre az évtizedekre is.

Arató Tamás érdekességként elmondta, hogy ahonnan a futás indult, ott egykoron a Fekete-Körös folyt. A folyót azonban elterelték a városon kívülre, és van egy olyan legenda, amely szerint egy alkalommal Szegedi maga is átúszott a Fekete-Körösön, és elbújt a nádasban az üldözői elől.

Százhetvenen tették meg a fél kilométert

A reformátor hányattatott sorsú ember volt, de a névjegyét mind Békésen, mind hazánkban itt hagyta – fogalmazott Arató Tamás. A hétfői emlékfutás is Szegedi Kis István tiszteletére zajlott, a bemelegítést követően, melyet Wágner Balázs 8. osztályos tanuló tartott, elsőként az ötödikesek, majd sorrendben a hatodikosok, a hetedikes és nyolcadikosok, összesen mintegy 170-en tették meg az 500 méteres távot, ami, ahogy említettük, a templom mögül, az egykori Körös mederből indulva érintette a patinás épületet és a lelkészi hivatalt, majd az indulás helyszínére érkezett vissza.

A három leggyorsabb futót apró ajándékkal jutalmazták, melyet Molnár Máté intézményvezető lelkész és Vég Gábor általános iskolai intézményegység-vezető adott át.

A diáknap régóta hagyomány a 472 éves múlttal rendelkező vármegyei iskola történetében, melynek egyik programját idén, az intézményen kívül, a város főterére, a református templom köré szervezett a felsős diákönkormányzat.