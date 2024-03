Anikó hazatért, hiszen Gyopárosfürdőn nőtt fel, szülei sportos életvitelét követte, futott, úszott, bringázott, majd triatlonozott már kislányként, és mindig hitt önmagában. S miközben közönsége elé állt, bevallotta, mennyire izgul itthon...

„Az élet nevű társasjátékot minőségében úgy töltsd el, amire azt mondhatod majd, klassz volt benne létezni!”

Fotó: Nagy Kristóf

Pedig semmi oka nem volt az izgalomra, nagyon sok régi ismerős is megtisztelte jelenlétével. Egyikük például elárulta nekünk, miközben elfoglalta helyét a közönség soraiban, hogy sok évtizeddel ezelőtt, amikor Anikó Gyopároson a medencében egyik hosszt úszta a másik után, sokat beszélgettek. Már akkor megérezte beszélgetőtársunk, hogy e kitartó, nagyon tudatos, szorgalmas ifjú hölgyről még hallani fog... Pénteken kíváncsian várta az előadót.

Anikó az előadása előtt elárulta, a „Szikra a gyújtózsinór végén” nem más, mint a szándék, hogy felébressze a motivációt az emberekben és mozgásra, egészségtudatosságra sarkallja őket. Helyettük ugyanis senki más nem cselekedhet. Bevallotta, attól is olyan izgalmas számára az orosházi előadás, mert ez az első, majd országjárásra indul. Hálás volt a sok érdeklődőnek.

– Rendszeresen hazajárunk, de most, minden egyéb előadás, szereplés ellenére izgulok, hogy kiérdemeljem ezt a megelőlegezett bizalmat, hogy ennyien kíváncsiak rám. Ez most egy felfokozott érzelmi állapot – vallotta be mosolyogva. Anikó úgy is fogalmazott, hogy sok helyen megszólal, kiáll, előad, tanít...

Góg Anikó a „Szikra a gyújtózsinór végén” című előadásával motiválta hallgatóságát Orosházán

Fotó: Nagy Kristóf

– ... de ennek a motivációs előadásnak most extra küldetéstudata is van bennem. Ez tesz hozzá érzelmileg sokat – fogalmazott.

Arra a kérdésünkre, hogy az emberek napjainkban miért érzik úgy, kell nekik a segítség; miért nem saját akaratukból, elhatározásból döntenek, ha elérkezettnek látják az időt a változtatásra, Anikó határozottan kijelentette, hiányzik a saját motiváció. Az időhiány után ez a második érvük.

– Alapvető kapaszkodót veszítettek el az emberek, nem tudni, ki, mikor, mely életszakaszában. De ha magadért nem vagy képes kiállni és vállalni a felelősséget, akkor ebből hogy lesz bármi is?! Éppen erre szeretném a fókuszt ráirányítani: senki nem teszi meg helyetted. A te életminőségedről van szó. Jutalomjáték, ha megadod magadnak a lehetőséget, hogy ezt az élet nevű társasjátékot minőségében úgy töltsd el, amire azt mondhatod majd, klassz volt benne létezni!

Az előadáson – ahogy azt az előzetesében Góg Anikó ígérte – saját példáját, tapasztalatait osztotta meg hallgatóságával, adva egyszerűen megfogalmazott útravalót ahhoz, hogy ki s miként találja meg az elakadási pontjait. És ha erre rálel, hogyan lesz képes azokon felülkerekedni, legyen szó étkezési szokásokról, testmozgásról vagy stresszkezelésről. Ehhez azonban elengedhetetlen a kitartás, a következetesség és a reális célok kitűzése.