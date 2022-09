Góg Anikó másokat is csatlakozásra invitál: ,,Én is beneveztem a Linamar jótékonysági futóversenyére. Orosházi lány lévén, megmondani nem tudom hány ezer kilométert róttam a gyopárosi tó körül. Nagyon mély és értékes emlékek fűznek a helyhez, a jó ügy támogatása pedig végképp egyértelművé tette, hogy magam is beszállok a teljesítésbe. Szeptember 15-éig te is nevezhetsz, legyél bárhol is a világban, mert a szeptember 23-25 közöt megrendezésre kerülő futást a helyszínen és online is teljesítheted, vagyis akár a budapesti futásodat is ajánlhatod a jó ügy érdekébe!”

Az orosháziak egykori triatlonos olimpikonját, aki ma már sikeredző, humánkineziológus, az IWI Nemzetközi Fitnesziskola vezető tanára, két kislány édesanyja, mindenkit arra biztat, csatlakozzanak minél többen e nemes kezdeményezéshez. A sportos anyuka a 10 kilométeres táv online teljesítésére vállalkozik.

– Hetente kétszer-háromszor lefutom ezt a távot, én örömfutásnak nevezem. Nagyon kedvelem a reggeli órákat, mert akkor vagyok éberebb, fittebb, kreatívabb – fogalmazott az édesanya, aki Békés megyei lány, Gyopároson nőtt fel, ami jó adottságú hely a sportolásra.

– Harmonikus gyermekkorom volt, sportolóként (csapat nem volt körülöttem), egyéni edzéseket teljesítettem, biztonságban, jó körülmények között tudtam készülni a versenyeimre. Így, utólag is valóban szép emlékeim vannak. Ha hazalátogatok, akkor van néhány hajnali futásom a tó körül, mert az még mindig hazai pálya nekem.

Góg Anikó azt is elmondta, hálás része az életének, hogy megteheti, segíthet.

– Most a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványról van szó. Én hálát adok a sorsnak, hogy van két egészséges kislányom, Dorka és Sári, ahol pedig másként alakult a szüléstörténet, ott segítek, mert van rá lehetőségem. Maximálisan együttérzek azokkal a családokkal, akiknek nehezebb a helyzete, a napi küzdelme – tette hozzá a sportoló.

– Edzőként tudom, hogy elindulni soha nem könnyű. Sokszor önmagunkért még inkább. Amikor azonban másért másokért, egy jó ügyért ajánljuk bármilyen erőfeszítésünket, annak minden esetben van egy nagyon különleges energiája. És valójában mindegy, hogy lefutod, lekocogod, legyalogolod, a családoddal lesétálod a vállalt távot, minden pillanatában veled lehet az a nagyon szívmelengető érzés, hogy minden egyes lépted most a koraszülött babákat segíti. Én ezért neveztem és ezzel a gondolattal fogom teljesíteni a 10 kilométeres távot. Fussunk együtt, bárhol, bármikor is teljesíted a versenyt! – osztotta meg inspiráló gondolatait a sportoló.

Ez már a hatodik jótékonysági futóverseny

A Linamar eddig öt jótékonysági futóversenye számokban: majd 2 ezer nevező; több mint 10 ezer lefutott kilométer; 3 millió 793 ezer forint támogatás.

Az idén 6. alkalommal rendezik meg az egészséges életmód, a támogatás és a közös sportolás örömének jegyében a futóversenyt. Az első három évben a versenynek a Gyopárosi-tavak adtak otthont, majd a covid miatt két évre az online térbe szorult a rendezvény. Idén a hibrid verseny megrendezése mellett döntöttek, azaz jelenléti és online versenyt is biztosítanak.

– Az orosházi rajtvonalnál ismét felsorakozunk. Közösen fussunk a viharsarki koraszülöttekért, újszülöttekért és csecsemőkért! Aki pedig a helyszíntől való távolság miatt nem tud, vagy a pandémia miatt nem szeretne részt venni személyesen a versenyen, az most is részt tud venni online is a futóversenyen – olvasható felhívásukban. Nevezési határidő: 2022. szeptember 15., csütörtök.

Nevezni ITT lehet.