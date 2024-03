Nagy lehetőség ez számunkra a további fejlődéshez. Hivatalosan is partnerek lettünk – írták rövid bejegyzésükben a légtornászok közösségi oldalukon.

Az orosházi lelkes légtornászok. Forrás: Facebook

A légtornászokat családi körben érte el hírportálunk, Andi körül két gyermeke mellett ott volt testvére, Noémi is. Örömmel újságolták, milyen lehetőséget nyújt ez a partnerség orosházi csapatuknak.

– Ebbe a partnerségi körbe 20 csapat került elsőként. Az a cél, hogy a cirkuszművészet bármilyen szakterületével foglalkozó (és nem csak a légtornászokat) közösségeket összefogja. A közösségépítésnek ez egy kiváló lehetősége, hiszen a programba bekerültek megismerik egymást, megismerik azt a szakmai munkát, az utánpótlásnevelést, amit a vidéki termekben, stúdiókban végeznek. Nem csak tanulhatunk egymástól, de kínálhatunk a másik csapatnak bemutatókat, taníthatjuk a másikat, fellépési lehetőségeket adunk s kapunk. Hozzánk már érkeztek a Baross Imre Artista- és Előadó-művészeti Akadémia tanárai.

Zsonglőrködhettek is az orosházi légtornászok

– Kérésünkre olyan eszközöket hoztak magukkal, amikkel mi nem tanítunk. Élmény volt sok egyéb mellett a zsonglőrködés, nagyon élvezték a gyerekeink. Megtudtuk, az artistaképzőbe is ellátogathatunk a folytatásban – mesélték.

– Horty Andrea adta át a Fővárosi Nagycirkusz és a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ mentor programjának dokumentációját. Kaptunk belépőket is, így március első hétvégéjén megnéztük tanítványainkkal a Fővárosi Nagycirkusz Világsztárok Budapesten című előadását.

Andi és Noémi Horty Andreával.

Fotó: Facebook

A légtornász testvérpár meghívást kap show-műsorokba is

A két légtornász, Andi és Noémi eddigi fellépéseiről már korábban is írtunk, hiszen ismert televíziós produkciókban is megjelentek többször. Tanítványaik pedig rendszeres fellépői az orosházi szabadtéri, szórakoztató eseményeknek. Jók ezek az alkalmak arra is, hogy kilépjenek az edzőterem falai közül és bemutathassák, mi is az a rúdfitnesz, a karika hogy válik egy légtornász eszközévé stb...

– Mi 6 évvel ezelőtt eltöltöttünk egy karácsonyi szezont a Fővárosi Nagycirkuszban. Napjainkban a Magyar Légtornász Egyesületen keresztül járunk fellépésekre. Sok rendezvényre, televíziós show-műsorokba kapunk meghívást – sorolta a testvérpár.

Noémi egy gyermekelőadás szereplője is a Nemzeti Táncszínházban.

– Feledi János rendező-koreográfusnak a Varázsvilág című gyermek előadásában lépek fel. Nagyon sok klasszikus balett élményből táplálkozik a darab. Több táncművész mellett nekem légtornászként is van ebben a műsorban látványos szerepem – tudtuk meg Noémitől.

A légtornász testvérpár munka közben: ég és föld között.

Fotó: Facebook