Békés vármegye hírportálja már eddig is megtalálható volt a közösségi felületeken, a Facebook mellett a YouTube-on és az Instagramon is felfedezheted tartalmainkat. Most pedig már érdemes a TikTokon is bekövetni a Beol.hu-t, ahol nap mint nap látványos rövid videókban számolunk be a Békés vármegyei településeken történtekről.