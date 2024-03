Kálmán Péter, a Honvédelmi Sportszövetség szakmai vezetője hírportálunknak elmondta, a meghívottak tíz állomáson bizonyíthatták felkészültségüket. Hetedikes és nyolcadikos diákok alkották a csapatokat. Minden feladat (ergométeres evezés, erőpróba, vívás, blazepod, íjászat, lézerfegyveres lövészet, tájékozódási mátrix, autós szimulátor, távirányítós RC tank vezetése, tudáspróba és puzzle, sor- és váltóverseny) izgalmas kihívást, s egyben szórakoztató próbatételt jelentett a diákoknak.

Simicskó István és Dávid Zoltán adta át a díjakat.

Fotó: Bencsik Ádám

– Olyan színes, izgalmas és a modern kor elvárásaihoz alkalmazkodó, a fiatalok érdeklődését is felkeltő versenyfeladatok ezek, amik érdeklik ezt a korosztályt. Ugyanakkor kellett mozgósítaniuk erőnlétüket, a figyelemkoncentrációra, a csapatszellemre is szükségük volt, hogy a lehető legjobb eredményt elérjék. Szellemi feladatokkal is készültünk. Az a cél, hogy a honvéd kadét programra felhívjuk a diákok figyelmét. Ugyanakkor a honvédelmi sportközpontokat is népszerűsítjük (országosan 5 ilyen központ működik és várja a fiatalokat).

Teljesíthető versenyfeladatok várták a diákokat

– Ez az eseménysorozat 2018-ban kezdődött, az egész országot bejárták már. Az idei tanévben minden közigazgatási régió egy helyszínére hirdetik meg a versenyt, így érkeztek kedden Orosházára, a Táncsicsba, ahol élményközpontú, mindenki számára teljesíthető, különböző honvédelemhez köthető versenyszámokat állítottunk össze – tájékoztatott a szakmai vezető.

Dr. Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke köszöntőjében kiemelte, szeretnének a fiataloknak lehetőséget adni arra, hogy megismerjék önmagukat, képességeiket egy sajátos katonai jellegű akadályversenyen.

– A hódmezővásárhelyi kadétok (akik a katonai hivatás felé megtették már az első fontos lépéseiket) segítségükre voltak a versengő fiataloknak. Ők hitelesek, elmondják ezeken az alkalmakon, mivel jár a katonai hivatás. Célunk, hogy támogassuk a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium toborzó munkáját, az ilyen találkozás akár a diákok pályaválasztásában is segítség lehet. Bízom benne, hogy örömmel térnek haza innen is a fiatalok. Ez már majdnem az ötvenedik ilyen alkalom, hogy megszervezzük a Bátrak ligája versenyt. Sportszövetségünk feladata, hogy népszerűsítse a haza védelmének ügyét ilyen formában is – tette hozzá.