Lúczi Gergely, a KÖVIZIG műszaki igazgatóhelyettese elmondta, 1993 óta ünnepeljük a víz világnapját, és a program idei jelmondata „A víz a békéért” szlogen volt.

Fotó: A szerző felvétele

A víz világnapja: sok százan vettek részt programokon

– Ha a jelmondatot globálisan értelmezzük, akkor az országok közötti együttműködésről, a vizek megosztásáról, a vizek használatáról szól. Az ENSZ által elismert 195 ország közül 153 van abban a helyzetben, hogy közös vízkészlete van valamelyik vele szomszédos állammal – folytatta a gondolatot a szakember. – Ez lehet folyóvíz, állóvíz vagy akár felszín alatti vízbázis is. A 153 országból mindössze 24 országnak van együttműködési megállapodása a víz közös használatáról. Magyarország is ilyen, az összes szomszédos országgal él a határvízi együttműködés.

Lúczi Gergely kitért arra, hogy 2010-ben döntött először úgy a KÖVIZIG, hogy nem az igazgatóság épületén belül ünnepli meg a víz világnapját.

– Akkor a Kossuth téren tartottunk városi szintű programot, 2011 óta pedig az igazgatóság előtt játékos és szemléltető formában mutatjuk meg a gyerekeknek, óvodásoknak, iskolásoknak egyaránt a KÖVIZIG feladatait és működését – tette hozzá. – Idén második alkalommal voltak jelen a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) munkatársai, akik egyrészt játékos formában bemutatták a saját tevékenységüket, másrészt kétszer is halat telepítettek az Élővíz-csatornába.

A szakember kifejtette, az eseményen minden évben bemutatnak látványos és érdekes gépeket, amelyeket nagyon szeretnek a gyerekek. A KÖVIZIG ezekkel az eszközökkel a napi feladatait végzi. Emellett az idei mottó miatt bemutatják a határon túlról eredő Körösök vízhálózatát, a határvízi együttműködést a román vízügyi szervekkel. A jelenlévők képet kaphattak a belvízi védekezésről, a vízhozammérésről, geodéziai ismereteket sajátíthattak a látogatók, bemutatták, hogy a vízminőségi szennyezést miként hárítják el. Szintén nagyon érdekes és látványos volt, amikor azt láthatták a gyerekek, hogy az árvízi védekezésnél milyen technikákat alkalmaznak.

A víz világnapi eseményen 9.30-tól Gyula óvodásait, 13 órától pedig az iskolásokat és az érdeklődőket várták. A székház körül felállított standokon a KÖVIZIG munkatársai számos érdekes dologra hívták fel a figyelmet az idei jelmondat jegyében.

Műsorok és rengeteg érdekesség

A Bodoki-szobornál felállított színpadon ünnepi műsor is várta a megjelenteket, Lúczi Gergely műszaki igazgatóhelyettes mondott köszöntőt a víz világnapja alkalmából, a színpadon felléptek az Apor Vilmos Katolikus Óvoda, az Ewoldt Elíz Óvoda és a Béke Sugárúti Óvoda csoportjai, a Nicolae Bălcescu Román Általános Iskola, az 5. számú Általános Iskola diákjai, valamint közreműködött a Calliope Diák Színjátszó Kör is. A gyerekeket Pepe Manó műsora ugyancsak szórakoztatta.

A résztvevők együtt kalandozhattak a Körösök forrásvidékén, megmutatták nekik honnan erednek folyóink. Játékos formában elmagyarázták, hogy mit jelent a határvízi együttműködés. A szennyezés sem ismer határokat, így ugyancsak megmutatták, mit tehetünk ellene.

Mint közleményében a KÖVIZIG kiemelte, a drónok már nemcsak a levegőben röpködnek, hanem a vízen is úsznak, ezért láttatták hogyan lehet megmérni segítségükkel a víz sebességét a vízfolyásokon. A „Vízügyes játszótéren pedig palackpostán érkeztek a játékos feladatok. Ahogy említettük, vízügyes gépóriások és apróbb társai sem maradtak telephelyeiken, a látogatók ezeket is kipróbálhatták. A Tájvízházban pedig megismerhette mindenki, hogy a ma használt nagyon divatos újrahasznosítás kifejezés elődeinknek teljesen természetes volt, a mindennapi életük részét képezte. A nap folyamán a Víz Világnapja alkalmából kiírt pályázatat eredményeit is kihirdették.