Opauszki Zoltán városi tanácsnok, jaminai önkormányzati képviselő a Facebook-oldalán azt írta, hogy több megkeresést kapott a korábbi fejlesztési programból kimaradt, rossz állapotban lévő járdák miatt. Annak ellenére, hogy az elmúlt években a kormány támogatásának köszönhetően rendkívül sok szakaszt tettek rendbe, vannak olyan részek, amelyek kimaradtak.

Jelezte, hogy az idei költségvetés elfogadásakor várhatóan arról is döntenek, hogy a város mind a tizenkét egyéni választókerületében járdafelújítási programot indítanak, választókerületenként 5-5 millió forinttal.

Opauszki Zoltán a napokban be is járta a körzetét, hogy megnézze, hogy a legsürgetőbb a korszerűsítés, hol vannak a legrosszabb állapotban lévő szakaszok. Meg is kezdi az egyeztetést a polgármesteri hivatal és a városgazdálkodási kft. szakembereivel, megnézik, hogy a rendelkezésre álló forrásból mit tudnak most megoldani.