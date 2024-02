Elszenesedett gerendák, korommal festett falak, megolvadt lemezek; halomban álló, részben égett rongyok; kiégett targonca – ilyen látvány fogadott Füzesgyarmaton, az Ösvény Esélynövelő Alapítvány Petőfi utcai telephelyén, miközben valami folyamatosan kolompolt: a szél fújt és vert a falhoz néhány lelógó cserepet. Nem véletlen, hogy a kiírás szerint is életveszélyes belépni a területre. A romok eltakarítása részben elkezdődött, de a munka döntő része hátravan.

Félmilliárd forintra becsülik a kárt

Ötszáz négyzetmétert érintettek a lángok, és a kár is nagyjából 500 millió forintra tehető – mondta Bere Károly, az alapítvány alapítója, az érintett ingatlan tulajdonosa. Mutatta, hol milyen munka zajlott a tragikus nap előtt: válogatták a használt ruhákat, azokból géprongyokat készítettek; illetve fröccsöntő gépek szintén működtek a területen, több cég számára szállítottak be termékeket. Az alapítvány összességében több száz megváltozott munkaképességűnek ad munkát, ebben az üzemben több mint hetvenen dolgoztak. Őket és a munkát is átirányozták más telephelyekre.

Az egész város megrendült a történtek hallatán – fűzte tovább, hozzátéve, hogy főleg az döbbentett le mindenkit, hogy vélhetően, szemtanúk beszámolói alapján szándékos gyújtogatás történt. Elmondta, hogy a feltételezett tettest – aki egykor az Ösvény Esélynövelő Alapítványnál vezető beosztásban dolgozott, ám elbocsátották egy szabálytalanság miatt – aznap őrizetbe vették a rendőrök, és a tudomása szerint a gyanúsított be is ismerte tettét. Reméli, hogy méltó büntetést kap majd, az viszont kérdés, hogy a kár megtérítését lehet-e tőle kérni, remélni.

Rengeteg segítséget kaptak, további támogatást remélnek

– Én is ledöbbentem, mikor megtudtam, hogy ég a telephely – folytatta. Elmondta, hogy több mint húsz éve folyt eddig munka a telephelyen, és hogy az épület, amelyet leginkább érintettek a lángok és amelynek csak a falai maradtak meg, tíz éve készült el. A benne lévő gépek pár esztendősök voltak. Némileg tanácstalanok, kérdés ugyanis, hogy mi lesz az üzleti partnereik berendezéseivel, így, hogy elkapták a feltételezett tettest, fizet-e a biztosító a gépekre.

Bere Károly, valamint Sarkadi Zoltán, az Ösvény Esélynövelő Alapítvány ügyvezetője hangsúlyozták, hogy mind az oltás idején, mind azt követően rengeteg támogatást kaptak cégektől, civil szervezetektől, magánszemélyektől. Számítanak a további felajánlásokra is, mivel szeretnék újjáépíteni a telephelyet, amely szinte teljes mértékben megsemmisült: nem csak pénzt várnak, hiszen tényleges munkára is szükség van.

Letartóztatták a gyújtogatót

Különösen nagy kárt okozó rongálás miatt kezdeményezte a Szeghalmi Járási Ügyészség annak a 46 éves füzesgyarmati férfinak a letartóztatását, aki felgyújthatta a füzesgyarmati telephelyet. A kényszerintézkedést egyrészt a szökés, elrejtőzés veszélye miatt indítványozták, de lehet tartani a büntetett előéletű férfi esetében a bűnismétléstől is. A Gyulai Járásbíróságon egyetértettek a vádhatóság javaslatával, és egy hónapra elrendelték a letartóztatását – ismertették a Békés Vármegyei Főügyészségen.

A vádhatóság szerint a férfi február 7-én, szerdán 18 óra 30 perc körül a szomszédos telek felől bement az alapítvány füzesgyarmati telephelyére. A fedett színben meggyújtotta a magával vitt ruhadarabokat, és azokat bedobta az ott található, használt ruhákból álló bálák közé, majd elment. A tűz elterjedt a telepen: épületek, járművek, gépi berendezések égtek le. Az előzetes becslések szerint a rongálással 500 millió forintos kárt okozott. Az ügyészség szerint a férfit – akit a rendőrök aznap előállítottak és őrizetbe vettek – az motiválta, hogy haragszik a telep tulajdonosára.