Mindeközben már virágzik a téltemető és a hóvirág is, valamint éledezik a varázsmogyoró. Persze nem csupán a növények ébredeznek, hanem a Pepi-kert állatai is egyre szívesebben mutatkoznak, köztük a pávák, az emuk, és a látogatók nagy kedvence, a Mrs Norris névre hallgató cica is, na és a már említett őzcsapatok.

Kugyeláné Décsei Mónikától, a kert kommunikációs munkatársától megtudtuk, hogy a fent említett munkálatokon túl az áruda március közepi nyitására készítik elő kollégáik a növényeket. Hozzátette, közülük idén a citromfák különösen bő termőnek mutatkoznak. Séta közben részletezte, hogy még csupán két-három virágos növény színezi a kertet, de ahogy telnek a hetek, úgy bújnak elő újabb sziromcsodák. Elárulta továbbá, hogy azért különleges most igazán az arborétum, mert a lombkorona növesztés előtt még be lehet látni a fák ágai közé, illetve a bokrok alá is. Ilyenkor péládul elcsíphető néhány mókus, amiket a kizöldült kertben már jóformán lehetetlen szemügyre venni.

Beszélt továbbá Kugyeláné Décsei Mónika az arborétumban elérhető sportlehetőségetről, melyekre idén, a Mozgás Évében még nagyobb hangsúlyt fektetnek. A Pepi-kertben lehet többek között Nordic walking-ozni, futni, disc golf-ozni, valamint szervezett túrák keretében kerékpározni is.

