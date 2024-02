– A korábbi beszélgetés alkalmával elhangzott: azokból válik olvasó felnőtt, akiknek gyermekkorban is az életük része volt.

– Köztudott tény, hogy már az édesanya méhében lévő babának is érdemes verset olvasni vagy dalocskát dúdolni, hiszen ettől nyitottabbak és fogékonyabbak lesznek. Aztán, miután világra jött és eltelt egy kis idő, megismertethetjük őt a babáknak szóló könyvekkel, melyeket a szájába is vehet, megnézegetheti. Ezután pedig a leporellók időszaka következik. Fontosnak tartom, hogy minél hamarabb kerüljön kapcsolatba a gyermek a dalokkal, mesékkel, versekkel, hiszen kutatások igazolják, hogy az olvasó kisgyermekből válik olvasó felnőtt, tehát igen jelentős szerepe van a szülőknek, de kiemelten fontos szerepe van a könyvtárosoknak és a pedagógusoknak is.

Az is fontos, hogy a gyerekek időben találkozzanak a könyvtárral is. Úgy gondolom, hogy itt Békéscsabán, Békés vármegyében jól állunk, mert az ovisok rendszeresen járnak hozzánk, így megismerkedhetnek azzal a csodabirodalommal, ami a könyvek birodalmát jelenti. Minden adott életkorban megvan az az olvasmány, ami az ő lelki fejlődésüket segíti, ebben tudnak tanácsot adni a könyvtárosok. A gyermekek a mesék során ismerkednek meg az őket körülvevő világgal. Nem feltétlenül baj, ha egy mese nem ér jó véget, mert így megismerkednek azokkal az érzelmekkel, félelmekkel a történeteken keresztül, amik segítik őket a feldolgozásban. Az pedig egy külön szeánsz, amikor apa és anya oda ül mesét olvasni, és bízom benne, hogy a szülőknek van erre lehetősége.

– Milyen könyveket keresnek a leggyakrabban a szülők vagy a kis olvasók?

– Több mint ezer beiratkozott olvasója van a gyermekkönyvtárunknak. Nagyon kedvelem, hogy vannak megrögzött kis olvasóink, akik a tűzoltós könyveket keresik, nem csak a Békés Megyei Könyvtárban, de a fiókkönyvtárakban is. Nagy kedvenceim az úgynevezett silent book-ok, vagyis csendes könyvek, melyeknél nem kell kétszer ugyan azt a történetet elolvasni, hanem kinyitják a könyvet, és a szülő meséli el, amit lát, így ez egy egyszeri és megismételhetetlen történet lesz.

A kislányokat általában a hercegnős történetek vonzzák, de azok a gyerekek, akik vagányok, találkozhatnak a Kuflikkal is nálunk. Dániel András: A Kuflik és a vándorkaktusz című kiadványa egy nagyon különleges, nem szokványos, vidám gyermekkönyv. A szerző, aki a könyv illusztrátora is, Dallos Sándor író unokája. Természetesen a klasszikusok is megunhatatlanok, belénk ivódtak, így például a Holle Anyó, vagy Csukás István Süsüje, amin generációk nőttek fel.