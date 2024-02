Különleges hatáskörök

Elizabeth F. Rosato elsőként egy filmrészletet vetített le, majd kifejtette, szereti a bűnügyi sorozatokat, ugyanakkor az FBI-ügynökök mindennapjait nem a látványos üldözések jelentik.

– Nincs sok autós, fegyveres akció, ám az Amerikai Egyesült Államok mind az ötven tagállamában jogosultak vagyunk a szövetségi bűncselekmények felderítésére, kivizsgálására, az elkövetők letartóztatására, bíróság elé állítására. Különleges ügynök vagyok, ami nem azt jelenti, hogy jobb vagyok, mint bármelyik másik rendőr, hanem azt, hogy a kongresszus különleges hatásköröket ruházott rám. Nincs megjelölt autóm, mint az állami rendőröknek, civil járművel közlekedek, persze megkülönböztető jelzésekkel, ha szükséges – sorolta, hozzátéve, amikor megalakult az FBI, főként erőszakos bűncselekmények szerepeltek a palettájukon, mint bankrablás, emberrablás, repülőgép-eltérítés. Az évtizedek során a szervezet munkája a bűncselekmények jellegéhez igazodva jóval árnyaltabb, sokrétűbb lett; a kormány határozza meg, miket vizsgálhatnak az ügynökök a tagállamok és a társult államok – például Puerto Rico – területén. Elmondta, a 70-es, 80-as években elindult a nemzetközi műveleti részleg, jelenleg ő is külszolgálati nyomozóként tevékenykedik hazánkban, együttműködve a magyar rendőrséggel.

Bűnözés globális viszonylatban

– A bűnözés immár globális, több lehetőség rejlik egy mobiltelefonban, mint abban a készülékben, amit az űrhajósok magukkal vittek 1969-ben a Holdra. Az egyik legjelentősebb bűncselekmény-típus, amelyben az FBI is érintett, a kiberbűnözés. Bármi megtörténhet a világhálón, elég a kriptovalutákkal kapcsolatos és egyéb pénzügyi ügyletekre, hackertámadásokra, zsaroló e-mailekre gondolni. Sokféle bűneset van, amelyek szálai a világ minden részére elnyúlnak. Például az olasz drogkereskedő lehet, hogy Amszterdamon keresztül szállítja az USA-ba a szert. Az ázsiai bandák, akik hamis iratokkal érkeznek New Yorkba, lehet, hogy Európán keresztül jöttek teríteni az árut az amerikai utcákon. Jól látható: a bűnözés globális. Ezért is áll érdekünkben együttműködni a világon mindenhol a rendőri szervekkel – részletezte az FBI-ügynök, aki budapesti kollégáival együtt szoros munkakapcsolatban áll az amerikai és a magyar rendőrséggel, valamint az Alkotmányvédelmi Hivatallal. Itteni megbízatása előtt három évig Olaszországban élt, az olasz szervezettbűnözés volt az asztalán.

Hogyan lehet valaki FBI-ügynök?

– Magyarország gyönyörű. Budapesten élek, de szeretek vidékre is járni, ahol találkozhatok a középiskolásokkal, láthatom, hol tartanak. Majdnem harminc éve vagyok FBI-ügynök – tette hozzá. Elárulta azt is, mi kell ahhoz, hogy egy fiatal a nyomdokaiba lépjen. Hangsúlyozta, nem feltétel a születéssel szerzett amerikai állampolgárság, számos külföldről származó FBI-ügynök dolgozik náluk, akik honosítás keretében szerezték meg amerikai állampolgárságukat. Feltétel viszont a tiszta múlt, a sikeres háttérellenőrzés, poligráfos vizsgálat, a negatív drogteszt, valamint szóbeli és írásbeli vizsgák.

– Megnézik, hol éltél, kik voltak a barátaid, a társaid. A lányom középiskolás korában gyakran nyaggatott, miért kell egyik-másik tárgyat tanulnia. Mondtam, hiszi, vagy sem, bármi hasznos lehet, például az FBI-ügynöki munkához. Az FBI ügynököknek nagyon kell figyelni a részletekre – fejtegette, hozzátéve, sokszor mondják, nekik ügyvédeknek is kell lenniük ehhez a munkához, és valóban; az FBI foglalkoztat ügyvédeket. A könyvelői tudás is elkél, mert sok pénzügyi bűntényt kell megfejteniük; s valóban, segítenek nekik könyvelők is.

– Jó, ha beszélünk idegen nyelveket, de bármi jelenthet kiindulópontot. Én például angol irodalom szakos hallgató voltam az egyetemen, és művészettörténetet is tanultam. Egy ideig FBI-ügynökként műkincshamisítások és műkincslopások ügyében nyomoztam, ami fantasztikus volt, hiszen hasznosítani tudtam a művészettörténeti tudásomat. Munkám során sokszor dolgoztam együtt olyan ügynökökkel is, akik korábban ápolók, tanárok, kosárlabdázók, vagy bankárok voltak. Tudjátok, mi számít igazán? Az, hogy kiválóan tudjunk kommunikálni. Rá tudjuk venni az embereket olyan tények átadására, amikről nem is sejtik, hogy számunkra információt jelentenek, vagy talán azt sem tudják, hogy információ van a birtokukban. Fontos, hogy ezeket elárulják, még akkor is, ha bajba kerülhetnek. Egy szó, mint száz, ahhoz, hogy FBI-ügynök legyen valaki, nem szükséges speciális háttér. Ha a jelentkező sikeresen túljut az átvilágításokon, elküldik az FBI Akadémiára Quanticóba, Virginiába, ahol egy 5-6 hónapos kiképzésen kell részt vennie. A legtöbb jelentkező rendszerint már rendelkezik munkahelyi tapasztalattal, ami egyúttal élettapasztalatot is jelent. Mindegy, hogy banknál, teherfuvarozó cégnél, vagy pénzügyi vállalatnál, iskolában tevékenykedett, mindenféle tapasztalat gazdagítja az ügynöki munkát. Az Akadémián ugyanis egységesen megtanítják mindenkinek az önvédelmet, a biztonságos autóvezetést és a fegyverhasználatot. Egy FBI-ügynök mindig magánál hordja a jelvényét, a névjegyét és a fegyverét, ám nem visel egyenruhát. Én néha kosztümöt veszek fel, máskor kevésbé öltözök ki. Egy biztos; magamnál tartom a jelvényem – sorolta Elizabeth F. Rosato, akinek első FBI-irodája a New York-i volt. Az a legnagyobb FBI Iroda, amelynek berkein belül ezerötszáz ügynök dolgozik, miközben a városban ötvenezer állami rendőr teljesít szolgálatot.

Munkahelyem a bolygó...

– Van egy mondás: a jelvény kicsi, de ötven államba elég... Mindig szerettem a törvényszéki műsorokat, amikor bűntények helyszíneit mutatták be, ez volt az egyik szakterületem. Vérmintákat analizáltam, DNS-mintákat gyűjtöttem, elemeztem, fényképeztem, ujjlenyomatot vettem. Ahogy az iskolákban, az FBI-nál is lehetőség van specializálódni, én így választottam a törvényszéki csapatot, ahová munkára jelentkeztem – árulta el. Az ügynök öt évig vezetett egy olyan csoportot New York-ban, amely a bűncselekmények helyszínén talált bizonyítékok rögzítésével foglalkozott. Lehetősége adódott bejárni a világot, hiszen leggyakrabban a New York-i kollégák feladata Európába, Afrikába, vagy a Közel-Keletre indulni, ha például terroristák bombát robbantanak és amerikaiak is lehetnek az áldozatok között.

– Ha az FBI-nál dolgozol, mindenhol dolgozol. Én massachussetsi vagyok, és a kollégáimhoz hasonlóan én is kitöltöttem az Akadémia elvégzése utána a listát arról, ahová szívesen elmentem volna dolgozni, de lehet, hogy rá se néztek. A friss ügynököt ugyanis mindig beosztják egy osztaghoz, én így a közszférát érintő korrupciós ügyek vizsgálatával kezdtem, majd a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után öt éven keresztül bizonyítékokat gyűjtöttem. Később a tömegpusztító fegyverekkel összefüggő bűncselekmények felgöngyölítésénél működtem közre – mesélte, miközben leszögezte, hogy a hallgatósága zsenge kora miatt nem feltétlenül emlékezhet a lépfene-ügyekre. Elárulta, van egy részleg az FBI-nál, ami a vegyi, biológiai, illetve nukleáris fegyverek bevetésével kapcsolatos bűncselekményekre specializálódott. Új a kiberosztályuk, ahová igyekeznek a legjobb, informatikával és fejlett technológiákkal foglalkozó elméket toborozni.

– Olyanokat keresünk, akik beszélnek idegen nyelveket. Például magyarul tudó ügynök kevés van, körülbelül három-négy. Ez nem könnyíti meg a dolgunkat, hiszen a magyar nagyon nehéz nyelv – zárta gondolatait Elizabeth F. Rosato, miközben bemutatta magyar kolléganőjét.

A magyarországi kapocs

Az FBI-nál nemcsak különleges ügynökök vannak, hanem kutatók, biológusok, vegyészek, hírszerzési elemzők, informatikusok is. Magyarországon, mint más külföldi egységeikben, van egy úgynevezett Foreign Service National Investigator, vagyis FSNI pozíció. Így erősítheti a csapatukat Kulcsár Nóra is, aki az „első kézfogás” az amerikai és a magyar bűnüldöző szervek között.

– FSNI-ként lehetek az FBI budapesti csapatának magyar munkatársa. Két és fél éve csatlakoztam a csoporthoz, munkatársaimmal szoros kapcsolatban dolgozunk a magyar bűnüldöző szervekkel, mint például a rendőrséggel és az ügyészséggel, valamint egyéb hazai hivatalokkal, intézetekkel, civil szervezetekkel, magáncégekkel – sorolta a fiatal nő, aki részt vesz a nyomozásokban, emellett segíti a kommunikációt, megbeszéléseket szervez, és folyamatos kapcsolódási pontokat keres a magyar-amerikai felek között. Segíti továbbá az amerikai és magyar állampolgárokat, ha bűncselekmények sértettjeivé válnak akár itthon, akár az USÁ-ban.

– Szakmai képzéseket és tréningeket szervezünk az Egyesült Államokba, de vannak workshopjaink Magyarországon is – részletezte Kulcsár Nóra, aki Egerben nőtt fel, ott érettségizett, miközben cserediákként egy évet Kanadában töltött, egy québeci családnál, ahol megtanult franciául. Az ELTE jogi karára felvételizett, Erasmus-ösztöndíjjal hat hónapot Párizsban is töltött. A diploma megszerzése után nem volt biztos abban, merre tovább, csak annyit érzett, érdekli a büntető igazságszolgáltatás, a környezetvédelem és a diplomácia.

– Szeretek világot látni, más kultúrákat megismerni. Egy szerencsés helyzetnek köszönhetően, még friss diplomásként a Nemzeti Nyomozó Iroda Környezeti Bűnözés Elleni Osztályán kezdtem el dolgozni. Itt kezdődött pályám a rendvédelemben. Nagyszerű lehetőség volt, rengeteg tapasztalattal gazdagodtam és fantasztikus nyomozókkal dolgozhattam együtt, de sajnos egy központi átszervezés miatt egy évig tudtam csak az osztályon dolgozni. A folytatásban néhány évig még a Belügyminisztérium égisze alatt tevékenykedtem, de továbbra is kerestem a hivatásom. A tanulást sosem hagytam abba, 2022-ben diplomáztam a Közép-európai Egyetem bécsi kampuszán, miközben csatlakoztam a budapesti Amerikai Nagykövetséghez, ahol elkezdtem az FBI Jogi Attasé Irodánál dolgozni. Nagyon élvezem a munkám, mert komplex, változatos. Reggelente, amikor belépek a nagykövetségre, profi, nyitott és kedves kollégák várnak, s egy-egy újabb izgalmas ügy. Kívánom, hogy mindannyian megtaláljátok a hivatásotokat, és azt a munkahelyi csapatot, ahol megbecsülnek benneteket. Fontos, hogy kövessétek az álmaitokat, mert ahogy Debby Boone is mondta; „az álmok a változás magjai, semmi sem nő mag nélkül, és semmi sem változik álmok nélkül” – foglalta össze Kulcsár Nóra.

Hosszú nyomozás, kevés fegyver

Elizabeth F. Rosato hozzáfűzte, a különleges ügynökök feladatai igen sokrétűek; foglalkoznak terrorizmussal és kiberbűnözéssel, miközben hozzájuk tartozhat egy bankrablás, emberrablás is. Az FBI folyamatosan igyekszik bővíteni az állományát, így egyre több ügynök dolgozik az Egyesült Államokban, s a világ más táján is. A nemzetközi bűnügyek nagy részében érintett a szervezet, kardinális a csapatmunka, a megfelelő hozzáállás.

– Ma lazán öltöztem, de másképp nézek ki, ha letartóztatni indulok. Olyankor az első és legfontosabb, hogy vissza is térjek épségben. Nemcsak a sajátom, annak a biztonsága is fontos, akit letartóztatok. Nyomozásaink általában hosszú ideig tartanak, néha két-három évbe telik, míg összegyűjtjük a bizonyítékokat, és eljutunk a bíróhoz, aki kiadja az elfogatóparancsot. Szerencsére nem sokszor húzzuk elő a fegyverünket. Jómagam a harminc év alatt egyetlenegyszer rántottam elő. Rosszul is alakulna az a nap, amikor újra elő kellene vennem. Mindig igyekszünk profi munkát végezni, nem lökdösünk senkit a földre feleslegesen, és nem is kiabálunk. Persze, erre is kiképeztek minket, de a fegyver csak a legvégső megoldás lehet. Vannak más módszereink, az együttműködés például kulcsfontosságú. Tiszteletben tartjuk az emberi jogokat, mindig úgy kezelünk másokat, ahogyan elvárnánk, hogy velünk bánjanak – zárta Elizabeth F. Rosato, aki a diákok kérdésire is szemrebbenés nélkül válaszolt. Így derült ki: előfordult, hogy megfenyegették. Valaki „dühbe gurult”, amiért átkutatta az otthonát és bizonyítékokat talált. Elmesélte, még 2000-ben történt, hogy az amerikai haditengerészet USS Cole nevű hajóját bombázta egy terrorista csoport Jemenben. Törvényszéki bizonyítékokat gyűjtött, amikor megfenyegették. A szállodából, ahol lakott, éjjel mindenkit evakuáltak. A kérdésre, van-e állandó otthona, elmondta, élt New Yorkban, New Jersey-ben, Washingtonban, Marylandben és Rhode Islanden is.

– A rhode island-i házunkat, ahol legutóbb éltem, eladtam. Aztán jött Olaszország, végül Magyarországra költöztem. Amikor nyugdíjba megyek, valószínűleg visszaköltözöm Massachusettsbe, Boston környékére – tette hozzá a különleges ügynök, akinek a lánya másodéves a Corvinus Egyetemen, férje pedig nyugalmazott FBI-ügynök. Mindketten bankban dolgoztak korábban, ami nem volt álommunka egyikük számára sem.

Elizabeth F. Rosato FBI-ügynök

– Dresszkód szerint öltöztünk és egy íróasztalnál ültünk egyhuzamban. Időzítették még a fürdőszobai szüneteket is, el sem tudok képzelni rosszabbat. Viszont összehozott a sors az FBI-ügynökökkel, mivel a bankot újra és újra kirabolták. Statisztikákat kellett szolgáltatnom nekik, például arról, mennyi pénzt vittek el. Láttam, hogy minden napjuk más, nagyon tetszett a munkájuk. Ilyenre vágytam. Így visszamentem tanulni, büntető igazságszolgáltatásból szereztem mesterdiplomát, majd jelentkeztem az FBI-hoz – árult el további részleteket az életéből.