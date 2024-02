„Papíron február utolsó napjai vannak, érzetre viszont sokkal inkább áprilisi az időjárás. Az anomália-térkép is csak úgy vöröslik, az éjszakai és a nappali hőmérséklet is jóval meghaladja a sokéves átlagot. Hétfőn nem egy helyen túlléptük a 20 fokot, alulról a 21 fokot is megcsíptük” – olvashattuk a HungaroMet Nonprofit Zrt. oldalán.