Takács Péter, a Lencsési Közösségi Ház igazgatója elmondta, hogy februárban a közösségek eseményeivel együtt közel száz különféle rendezvénynek adott és ad otthont az intézmény. Farsang apropóján is tartottak programsorozatot, és bár a farsang lezárult és elkezdődött a böjti időszak, most temették el a telet és köszöntötték a tavaszt. A közösségi ház mögötti tűzrakó pedig lehetőséget nyújt arra, hogy ilyenkor tüzet is gyújtsanak. Hozzátette, hogy erre a programra rendszeresen érkeznek Gyuláról és Kötegyánból is csoportok a természetjáró kör meghívására.

Tüzet gyújtva búcsúztatták el a telet és köszöntötték a tavaszt a Lencsési Közösségi Háznál. Fotó: Licska Balázs

A Lencsési Közösségi Ház közelgő eseményei kapcsán hozzátette: lezárult a Csak tiszta forrásból című fotópályázat, amelyre a Kárpát-medencében élő magyar fotósok küldhettek be most is kizárólag fekete-fehér alkotásokat. Idén mintegy százötven fotóstól hatszáz kép érkezett, és azokat immár el is bírálták. Az ünnepélyes díjátadót és kiállításmegnyitót ezúttal is március 15-én tartják meg. Elmondta: egy nagyobb volumenű előadássorozatot ugyancsak indítanak az intézményben hamarosan, és most készítik elő a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvénysorozatot.