Liska András régész, az Erkel Ferenc Múzeum szakmai vezetője lapunknak elmondta, a területen hamarosan garázsok épülnek majd, és a beruházást előzte meg a napokban végzett feltárás. A szakember kiemelte, egy kiemelt fontosságú lelőhelyről van szó, ahol 2011-ben egy gepida sírban értékes arany- és ezüstleleteket találtak. Ennek a résznek a szomszédságában fekszenek azok a szelvények, amelyekkel a szakemberek a napokban dolgoztak.

Liska András kitért arra, hogy 2018-ban feltártak egy gepida kori településrészt is, amely szintén számos érdekességet tartogatott.

– Így sejtettük, hogy itt még újabb leletek fordulnak elő. Éppen ezért a napokban a beruházóval egyeztetve, illetve a hatósági előírásoknak megfelelően elvégeztük a feltárást – tette hozzá a régész. – A meglévő adatok, illetve megelőző ásatás tapasztalatai egyértelmű támpontot adtak ahhoz, hogy hol érdemes ásni, és milyen jellegű emlékekre számíthatunk.

A várakozásoknak megfelelően a népvándorlás időszakának gepida korszakához kötődő, félig földbe mélyített lakóházat sikerült teljes egészében feltárni, ahonnan egyértelműen az időszakhoz kötődő edénytöredékek kerültek elő. A leletek kézi korongon formált fazekak töredékei, amelyek mind a méretük, mind a díszítésük alapján az 5-6. század fordulóján használt edények maradványai.

A 2018-as, illetve az idei ásatás eredményei a település szerkezetéről is számos új információt jelentettek a szakemberek számára. Meglepetésnek számított például, hogy a mintegy hat évvel ezelőtt feltárt településmaradványokhoz hasonló típusú házakra találtak, holott több mint 50 méterre zajlott a feltárás a 2018-as munkálatokhoz képest. A házak egyébként akkoriban teljesen más funkciót töltöttek be, mint napjainkban. Ott tárolták például a legfontosabb eszközöket, a gabonát, illetve az oda húzódtak be rossz idő esetén.

A laza településszerkezet ugyanakkor nem okozott meglepetést

– fogalmazott.

Az említett földbe mélyített házakat két-három télen keresztül használhatták, amelynek éppen ez, a földbe mélyített része került elő az ásatáson. A korábbi feltárások során más településobjektumok, hulladéktároló gödrök, gabonatárolók, valamint tagolt árokmaradvány is előkerültek. Érdekes összefüggés, hogy a 2018-as ásatás és a mostani feltárás ugyanannak a településnek a határát jelöli.

Liska András a munkálatok legfőbb értékének azt nevezte, hogy a 2011-ben feltárt, kimagasló jelentőségű sír után néhány évvel az ahhoz tartozó település objektumait is megtalálták.

Kérdésünkre elmondta, a település elnevezése kapcsán semmiképpen nem a mai értelemben vett falvakra kell gondolni, hiszen az mind nagyságában, mind népességében kisebb volt annál. Néhány család élhetett ott együtt, azt nem tudni, milyen hosszú ideig, de nem megtartó település volt, mert ha ez lett volna, még intenzívebb leletegyüttes került volna elő. Maga a lelőhely egyébként olyan 300-szor 200 méteren helyezkedhet el. A terület más időszakban is lakott volt, hiszen a 2018-as ásatáson a gepidáktól származó emlékek mellett egy Árpád-kori kemence sütőfelülete, valamint a hozzátartozó hulladéktároló gödör is felszínre került.