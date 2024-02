Kardoskúton, a Munkácsy soron sétáltunk 2023 novemberében. Már szépen cseperedett az a 30 gömbkőris, amit a Magyar Földgáztároló Zrt.-től kapott az önkormányzat 2022-ben. Majd önerőből folytatódott a zöldítés. Az egyébként is ligetes, fás kis község újabb lehetőséghez jutott 2024 februárjában.

Az Országfásítás program keretében a kardoskúti önkormányzat a pályázati felület megnyitásának a pillanatában adta be pályázatát. Meg is lett az eredménye: sikeresen pályáztak, 30 magas kőris fát kapnak az Agárminisztérium és társszervei által meghirdetett programban. Az ültetést még a tavasszal megvalósítják a település közterületein.

Varga Pál polgármesternek, a képviselő-testületnek szívügye a község zöldfelületeinek a növelése, a közterületek karbantartása. Tavaly például több mint 2 millió forintot különítettek el a költségvetésből, és a lakossági jelzésekre is reagálva gallyazták, kivágták a veszélyessé vált fákat is. Több helyen pedig ültettek, erről hírportálunk is beszámolt.