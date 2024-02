Jégcsillag futásnak is nevezik ezt a népszerű sportos alkalmat, amit szombatra hirdettek meg a lelkes szervezők tótkomlósi befutással. A helyszínre autózva mi is találkoztunk orosháziakkal, akik a Komlósi úton futva egyre közelebb értek a végcélhoz, ahol zenés üdvrivalgással vártak mindenkit.

Voltak egyénileg érkezők, Hódmezővásárhelyről például Kis-Jakab Edina. És voltak csoportosan, csapattal és nevetve a célszalagot átszakítók. Volt, aki mezítláb tette meg a Mezőkovácsháza-Tótkomlós távot. Amikor leellenőriztük a jól ismert futó, Lipták János talpát, meg kellett állapítanunk, azon se sérülésnek, se hólyagnak nincs nyoma. El kellett hinnünk, hogy rutinos a sportember – immáron nyolcadik éve így teljesíti a futótávjait.

Nagy ovációval érkezett meg a célba két négylábú. A tótkomlósi Serfőző Ági kedvencei Mezőhegyesről indultak a gazdival és vígan, pontosabban nyelvüket lógatva, kocogtak be a célba. Floki és Annie a nap fénypontjai voltak, ez már biztos.

De sorolhatnánk a sportbaráti találkozónak is számító alkalmat, ahol az örömfutásban kicsit megizzadt, de fáradtnak egyáltalán nem látszó ismerősök üdvözölték egymást boldogan. Mindenki fotózkodott, a csapatok is összeálltak, hogy megörökítsék e szép napot emlékül. A sziporkázóan remek idő, a hangulat fantasztikus volt, mindenki kapott befutó érmet a nyakába és emléklapot. Nem mellesleg egy tál meleg gulyásleves, igény szerint a Rózsa fürdőben egy kis vizes élmény is belefért a szombati programba.