Közúti munkálatok lassíthatják a forgalmat Békéscsabán

Tájékozódjon és kerülje el az útlezárásokal, építkezésekkel, forgalomkorlátozásokkal érintett útszakaszokat Békés vármegyében. A 47-es főúton, Békéscsaba térségében az úttartozékokat javítják. A 123-as és a 125-ös km között mozgó tereléssel egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom. Fontos információ, hogy több, eddig még személyautóval ingyenesen használható gyorsforgalmi útszakaszra is már autópályamatricát kell váltani. Díjkötelessé vált többek között M44-es autóút teljes szakasza. A kamiontilalom január 6-án szombaton 22 órától, január 7-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

Békéscsabán is terítette a kokaint a kondorosi díler

Jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt emelt vádat a Békés Vármegyei Főügyészség egy letartóztatásban lévő, 34 éves, büntetlen előéletű, kondorosi illetőségű, de békéscsabai tartózkodási helyű férfi ellen, aki az általa üzemeltetett, táplálékkiegészítőket forgalmazó üzletben is terítette a drogot. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai 2021. december 1-jén foganatosítottak kutatást a férfi békéscsabai tartózkodási helyén, illetőleg az általa működtetett üzletben; ekkor lefoglalták a férfi által korábban beszerzett és tárolt, értékesítésre szánt nagyobb mennyiségű, részben már eladásra csomagolt kábítószernek minősülő – többek között ketamin, amfetamin, metamfetamin, MDMA és LSD tartalmú – anyagokat, valamint ezek porciózására, mérésére szolgáló tárgyakat; simítózáras tasakokat, mérleget. A kábítószer-tartalmú anyagokat a férfi internetes, úgynevezett „dark webes” felületen szerezte be ismeretlen személyektől. A drogokból maga is fogyasztott, de a vádirat szerint amfetamint, illetőleg kokaint több alkalommal adott át az élettársának, illetőleg a kokainból az üzletben értékesített is.

Lángok pusztítottak egy családi házban Békéscsabán

Kigyulladt egy családi ház hétfőn kora hajnalban Békéscsabán, a Kökény utcában. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságon elmondták, a tűz a kazánházban keletkezett és átterjedt az épület két másik helyiségére, tetőszerkezetére, valamint garázsára is. A helyi hivatásos tűzoltók a lángokat négy vízsugárral és kéziszerszámok segítségével fékezték meg, majd az épületet hőkamerával is átvizsgálták. Senki sem sérült meg, de jelentős kár keletkezett. Lakosságvédelmi intézkedés keretében a családi ház négy lakója átmenetileg rokonokhoz költözött.

Jótékonysági bált szervez a vármegyei kamara Békéscsabán

Az eseményen többek között a Budapesti Operettszínház művészei szórakoztatják a közönséget. Mészárosné Szabó Anna szakképzési osztályvezető elmondta: nem ez az első alkalom, hogy a kamara a bál bevételét rászorulók támogatására szánja. A tavaly télen befolyt összeget, 1 millió 200 ezer forintot jó tanuló, tehetséges, szorgalmas, hátrányos helyzetű Békés vármegyei tanulóknak ajánlotta fel.

Irodákat vásárol az önkormányzat Békéscsabán

Él az elővásárlási jogával az önkormányzat, és megveszi az Irányi utca 4-6. szám alatti társasház földszinti részét, ahol irodák találhatók – derült ki a városi közgyűlés nemrég tartott ülésén. A grémium elé került előterjesztésben azt írták, hogy a 40 millió forintos vételár reális, a vásárlás mellett szól az is, hogy az ingatlan központi helyen található, és hogy ezzel az üzlettel kizárólagos önkormányzati tulajdont alakíthatnak ki az adott irodaépületnél.

Veszélyesen megdőlt egy diófa Békéscsabán

Veszélyesen megdőlt egy diófa kedden Békéscsabán, a Nagy Antal utcában. A helyi hivatásos tűzoltók a szomszédos fákra dőlt növényzetet egy motoros láncfűrész és egy emelőkosaras jármű segítségével eltávolították, majd a területet megtisztították – ismertették a katasztrófavédelemnél, hozzátéve, hogy senki sem sérült meg, valamint anyagi kár sem keletkezett.