Utazásokat terveznek

Tarné Stuber Éva 1991 óta dolgozik a polgármesteri hivatalban, és mivel év végén betölti a 65. életévét, leteszi a lantot, tehát a Békéscsabai Életműdíj egy pályafutás lezárását is jelenti. Hangsúlyozta, jó szellemi és testi képességben van – amiért meg is tesz mindent –, és hogy ilyen körülmények között szeretne távozni. Amikor odaér, majd kitalálja, hogy mivel tölti a mindennapokat. Úgy véli, férje ebben is iránymutatója lesz.

Férje, Tar László – aki túl a 70-en is aktívan dolgozik – rendszeresen részt vesz Szlovákiában, Ausztriában golfversenyeken, és ezekre most is sokszor elkíséri hétvégenként. Mint mondta, azok az erényei, tulajdonságai, amelyek a munkában is megmutatkoznak – mint az alkalmazkodóképesség –, otthon is jelen vannak, és értelmesen töltik majd el közösen a szabadidejüket. Az utazások azért is tűnnek kézenfekvőnek, mert két lányuk külföldön él.