A természet csodája, avagy a klímaváltozás hatása, esetleg a tavalyi év, viszonylag megnövekedett rágcsáló mennyisége a természetben – így fogalmaztak bejegyzésükben a Szentesi Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány munkatársai, amikor beszámoltak az idei év első mentéséről. Mezőhegyesen találták ezt a körülbelül 5 hetes erdei fülesbagoly fiókát.

„Nem a 2024-es év viccének szánjuk, erre még nem volt példa, hogy januárban fiókát fogadunk, pláne nem erdei fülesbagoly fiókát. Igaz, az október és a november hónap igazán enyhe volt. Nem tudjuk, mi késztethette a füles párt, de a fióka méretéből ítélve, bizony októberben a párzás megtörtént, novemberben pedig elkezdődött a kotlás időszaka, decemberben a füles már kikelt a tojásból Mezőhegyes területén. A nem mindennapi, már kirepülő félben lévő fiókát, egy téren találták, alkonyatkor. A szárny tollazata, ugyan szépen fejlődött, a faroktollazata még nagyon kezdetleges. Ő az a tipikus bagolyfióka, aki már elhagyta a fészket, de repülni még nem igazán tud. Külső sérülést nem találtunk rajta, de a füles, aki a Január nevet kapta, indul a Csodadoktor rendelőjébe kivizsgálásra. Az étvágya kiváló, egeret is tálalunk neki, hiszen a rágcsálók első helyen szerepelnek az étlapján.”

Hírportálunk megkereste az alapítvány elnökét, Apavári Györgynét, aki a mentés kapcsán elmondta: az erdei fülesbagoly fészekhagyó madár, a fióka 2-3 hétig a talajon mászkál, anyja ágról ágra hívogatja, s majd tanul repülni. Ha nincs gond, nem indokolt az ilyen madarak mentése, nem szorulnak segítségre.

– Ez a mezőhegyesi fióka viszont legyengült állapotban volt, erről a helyszínen kollégánk meggyőződött. Vagy többen voltak a fészekben és kevés volt a táplálékuk, vagy nem tudjuk az okokat, s így került hozzánk. Azóta az is kiderült, hogy az ominózus helyszín közelében találtak egy másik egyedet is, bizonyára a testvérét. Szintén legyengült állapotban, ő is érkezik hozzánk.

Az alapítvány elnöke felhívta arra a figyelmet, hogy ilyen esetekben, ha sérült, vagy legyengült egyedeket találnak, akkor hívják az alapítvány ügyeleti telefonszámát, azon tehetnek bejelentést.