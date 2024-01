A Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft. saját forrásaiból, mintegy 8 millió forint ráfordítással újrakárpitoztatja a székeket, illetve új függönyt kap a színpad. Így még szebb, még kulturáltabb környezet fogadja majd a látogatókat, a nézőket.

– A fejlesztés illeszkedik abba a néhány éve elkezdett folyamatba, amelynek során már a kulturális központ több tere is megújult – számolt be a részletekről Polgár Zoltán, a település alpolgármestere. Az elmúlt években az intézmény előterét a mai kornak megfelelően alakították ki, 2023-ban számos teltházas rendezvény várta az intézménybe látogató érdeklődőket. A kulturális központ idén is színvonalas műsorokkal, programokkal várja a Békésen élőket és a Békésre érkező közönséget.