Gnandt János, a társaság elnöke elmondta, hogy a mostani tárlatra nem határoztak meg témát az alkotóknak, mindenki szabadon bemutathatta azt, amivel éppen foglalkozik, kiragadhatott egy-egy szeletet a munka folyamatából. Úgy véli, a Békéstáji Művészeti Társaság prosperál, több kiállítást is terveznek erre az évre, a mostani kollektív tárlatra pedig nagyon erős anyag állt össze.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy év elején hármas ünnep zajlik a Csabagyöngye Kulturális Központban: ünneplik az intézmény születésnapját, a közösségeit, valamint a magyar kultúra napját is. Kiemelte: most harmadik alkalommal érdemelte ki a kulturális központ a Közművelődési Minőség Díjat, és ehhez hozzájárult a krisztusi korba lépett Békéstáji Művészeti Társaság is, amely nélkül más lenne az egész békéscsabai kultúra.

A kiállítást dr. Cs. Tóth János művészeti író nyitotta meg. Elmondta, hogy a Békéstáji Művészeti Társaság küldetése egyrészt az, hogy megismertesse a közönséggel a kortárs művészetet akciók és tárlatok révén, másrészt pedig az, hogy az alkotókat is ösztönözze különféle témákban, gondolatkörökben.

A mostani kiállítás esetében izgalmasnak nevezte dr. Cs. Tóth János, hogy sokan kísérleteztek, akik például figurálisak voltak, elmentek az absztrakt irányába. Úgy véli, a művészek számára is kedvező volt, hogy szabadon alkothattak, kipróbálhatták magukat, mindenki saját, egyébként magasan lévő mércét állított maga elé. A művészeti író aláhúzta, hogy a Békéstáji Művészeti Társaság kiállításán szereplő alkotások bárhol megállnák a helyüket.