Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) hangsúlyozta, ígéretet tettek arra, hogy a költségvetés tervezésekor elkészítik annak első olvasatát. A büdzsé végső tervezetét február 15-ig terjesztik elő, és arra február 22-én bólinthatnak rá. Tarné Stuber Éva osztályvezető kiemelte: nem jogszabályi kötelezettség az első olvasat elkészítése, amely a tervezésben egy állomást, egy pillanatfelvételt jelent. A számok változhatnak, változni is fognak.

Nem egyszerű a helyzet

A jelenlegi információk, jogszabályok alapján nem egyszerű a helyzet – folytatta a városvezető. A bevételeknél reális előirányzatokat kell tervezni, a kiadásoknál pedig tudomásul kell venni a jogszabályi és egyéb döntéseket. A számok nyelvén mindez azt jelenti, hogy 586 millió forintra kell fedezetet találni, amely a működési összköltség nagyjából 3 százaléka. Ezt szükséges rendezni, hogy a jogszabályoknak megfelelő költségvetés terjesszenek be február 15-ig.

Elmondta: a költségvetési koncepcióban fontos szempontként jelent meg, hogy megőrizzék az önkormányzat és az intézményeinek működőképességét, és a tervezés folyamatában ez az elv érvényre is jut. Lényeges az is, hogy biztosítsák a munkahelyek biztonságát, mint ahogy azt megtették a korábbi években is, és most a fizetések emelésére is sort kell keríteni, ami miatt a hiány akár 700 millió forint fölé mehet. Azt szintén lehet tapasztalni, hogy a 2022 nyarától brutálisan megdrágult a villamos energia és a gáz, az energiaköltségek most is viszonylag magasak lesznek. A folyamatban lévő fejlesztéseket be kell fejezni, újabb lehetőségeket kell kiaknázni.

Bevételek és kiadások

A bevételek terén sorolta: a központi alrendszerhez kapcsolódó bevételek tavalyhoz képest csökkennek. Egyelőre nem tudni, hogy várható-e kormányzati támogatás az energiaárak miatt, ám a Pénzügyminisztérium költségvetésében talált egy sort, amely az önkormányzatok támogatásáról szól, tehát bizakodó. A pedagógusbérek fejlesztésére – ami Békéscsabán az óvodákat érinti – 383 millió forintot kap a város. Az előző évben 6,3 milliárd forint folyt be iparűzési adóként, ezt idén 6,1 milliárd forintra tervezik. Az építményadóból valamelyest több jöhet be, mint tavaly. Önkormányzati vagyon értékesítéséből 300 millió forintot remélnek, ami teljesíthető.

A kiadásoknál megjegyezte: az intézmények működéséhez szükséges források, ha takarékos gazdálkodás mellett is, de rendelkezésre állnak. A számokat a tavalyi induló szintre tervezik. A városgazdálkodás, városüzemeltetés terén ugyancsak a mértékletességre törekszenek. Az előző évben is bővültek a lehetőségek, így tudtak több programot elindítani, amelyek idén mutatkoznak meg, tehát nem marad Békéscsaba fejlesztések nélkül. Hangsúlyozta: szűkös a város mozgástere, önmérsékletre, takarékosságra van szükség. Bíznak abban, hogy év közben plusz pénzekhez juthat a város, és akkor bővülhet a lehetőségek tárháza.

Emelni kell a fizetéseket

Opauszki Zoltán tanácsnok (Fidesz-KDNP) jelezte, hogy több ágazatban voltak bérfejlesztések, ugyanakkor a többi intézmény szakemberei számára is szükséges a fizetések emelése, különben nem fognak tudni megfelelő minőségű szolgáltatást nyújtani. Tehát kell rá fedezetet biztosítani – Szente Béla (Fidesz-KDNP) szintén kiemelte ezt. Felvetette, hogy tavaly kapott 705 millió forintot az energiaárak kompenzálására Békéscsaba a kormánytól. Herczeg Tamás országgyűlési képviselő elmondta: van egy elképzelés, miszerint többlettámogatásokat kaphatnak az önkormányzatok, ezeket vélhetően bizonyos feladatok megvalósításához, problémák megoldásához kötik majd.

Óvatosságra kell törekedni

Miklós Attila (Szövetség Békéscsabáért) felvetésére Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) elmondta, hogy az első olvasatban nem számoltak fejlesztési hitel felvételével, ugyanakkor lehet, hogy fog majd ilyet javasolni a városi közgyűlés elé beterjesztett költségvetésben.

A bevételeket és a kiadásokat egymáshoz kell igazítani – fogalmazott dr. Juhász István tanácsnok (Hajrá Békéscsaba). Úgy véli, mindenkinek önmérsékletet kell tanúsítania, meg kell nézni, hogy a kötelezők mellett milyen önként vállalt feladatok megvalósítására van mód. A reményei szerint a kormányzati támogatások nem maradnak el, és akkor lehet olyan költségeket is tervezni, amilyenekre most nincs lehetőség.

A költségvetés tervezését alaposnak ítélte dr. Szigeti Béla (Hajrá Békéscsaba), aki szerint a makrogazdasági mutatók kedvezőbbek most, mint egy évvel ezelőtt, ugyanakkor fontos továbbra is az óvatosság.