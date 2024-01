Fejlesztés 22 órája

Békéscsaba beruházásai segítik a környező települések fejlődését is

A Körösök Völgye Látogatóközpont épületének és környezetének felújítása, valamint közösségi programok szervezése – többek között ilyen céllal nyújtott be pályázatokat Békéscsaba, ezekről a nemrég tartott ülésen döntött a városi közgyűlés. A grémium elfogadott két fontos dokumentumot is, amelyek szükségesek az európai uniós forrásokból megvalósuló beruházások miatt. Itt szó volt arról is, hogy a békéscsabai fejlesztéseknek segíteniük kell a környező nyolc település fejlődését.

Licska Balázs Licska Balázs

A Széchenyi-ligeti látogatóközpont felújítását, némi átalakítását is tervezik Békéscsabán Fotó: Bencsik Ádám

Közösségi, egészségfejlesztési, bűnmegelőzési és közbiztonságot javító programokat valósítana meg Békéscsaba egy, szociális városrehabilitációt célzó pályázat keretében – ismertette nemrég sajtótájékoztatón a Fidesz-frakció nevében Opauszki Zoltán városi tanácsnok, hozzátéve, hogy a TOP Plusz keretében 414 millió forintos támogatást igényel minderre az önkormányzat. A város partnerei lesznek a projekt megvalósításában az Egyensúly AE Egyesület és Körösök Völgye Natúrpark Egyesület. Felújítanák a látogatóközpontot, fejlesztenék a Gabonamúzeumot Békéscsaba a magyar-román határon átnyúló program keretében is pályázatot ad be, magyar oldalon a Körösök Völgye Natúrpark Egyesülettel, míg román oldalon Nagyszalontával és a Milvus Egyesülettel karöltve. A projekt hangsúlyos elemeként felújítanák a Széchenyi-ligetben a látogatóközpont épületét, az energetikai korszerűsítés mellett átalakítások is szerepelnek az elképzelések között. A munkálatok a zenepavilont és az udvart ugyancsak érintenék – ismertette Opauszki Zoltán tanácsnok. A Munkácsy Mihály Múzeum két pályázatot nyújt be a magyar-román határon átnyúló program részeként. A békéscsabai intézmény egyrészt nagyváradi partnerekkel szakmai programokat tervez, közte régészeti lelőhelyek kutatását, tanulmánykötet megjelentetését; másrészt pedig az Arad Megyei Kulturális Központtal egy olyan projektben gondolkodik, amelynek keretében fejlesztenék a Gabonamúzeumot, valamint alkotótábort és kiállítást szerveznének. Együtt mozog a nagy a nyolc kicsivel A városi közgyűlés ülésén szó volt két városfejlesztési dokumentumról is, egy programtervről és egy stratégiáról. A két, összesen csaknem 500 oldalas irományban sorra vették nemcsak Békéscsaba, hanem a környező települések, így Csorvás, Újkígyós, Doboz, Csabaszabadi, Gerendás, Kétsoprony, Szabadkígyós és Telekgerendás elképzeléseit is, hogy miként használnák fel a következő években az ide érkező európai uniós forrásokat. Opauszki Zoltán tanácsnok hangsúlyozta, hogy a dokumentum meghatározza, hogy milyen fejlesztéseket tud megvalósítani a város a 2027-ig tartó ciklusban európai uniós forrásokból. Békéscsaba közösen gondolkodik a környező településekkel, a békéscsabai beruházásoknak segíteniük kell a másik nyolc település fejlődését is. A grémium ülésén dr. Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője megerősítette, miszerint Békéscsabának figyelemmel kell lennie a kistelepülések igényeire, és hogy sok fejlesztési elképzelés merült fel, azokat tartalmazzák is a dokumentumok. Összesen 15,8 milliárd forintos keretből valósíthatnak meg a települések beruházásokat, a zöldinfrastruktúra fejlesztésétől kezdve az energetikai, valamint a bölcsődéket, óvodákat, egészségügyi és szociális intézményeket érintő beruházásokon keresztül a gazdaságélénkítő programokig. Bíznak a kedvező döntésekben A Modern Városok Program (MVP) békéscsabai fejlesztéseinek helyzete is terítékre került a városi közgyűlés nemrég tartott ülésén. Szarvas Péter polgármester az ülésen, majd sajtótájékoztatón is beszélt arról, hogy Békéscsaba újkori történetének legjelentősebb fejlesztéssorozata valósult, valósul meg az MVP keretében, száz százalékos kormányzati támogatással, az M44-estől a térségi vásártéren, a Munkácsy Negyeden, a Wenckheim turista- és kerékpárúton, a CsabaPark fejlesztésén, a Napsugár bábszínház építésén, az energetikai fejlesztéseken keresztül az útfejlesztési programig. Az MVP kapcsán született egy kormányhatározat, benne azzal, hogy az egyelőre véget nem ért békéscsabai projektekről állást kell foglalni, több esetében erre idén nyári határidőt szabtak meg. A városvezető hangsúlyozta, hogy több tervezett fejlesztés esetében rendelkeznek engedélyes kiviteli tervekkel, így bíznak a kedvező kormányzati döntésben. Ezen projektek között van a második napelempark építése, az elektromos autóbuszok beszerzése, a békéscsabai repülőtér fejlesztése is többek között.

