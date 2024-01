A fejlesztés részeként korábban elkészült az óvoda és a Petőfi utca közötti szakasz. A sportpálya és a Zrínyi utca közötti részen bonyolította a beruházást, hogy 11 villanyoszlopot kellett áthelyezni, illetve a trafót is szükséges volt áttelepíteni a közút másik oldalára. Bár itt is véget értek volna a munkálatok 2021 végére, az akkori kivitelező 75 százalékos készültségnél levonult. A településvezető elmondta, hogy emiatt újabb közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni, ami a fejlesztés elhúzódásához vezetett, de határidőre így is teljes mértékben be tudták fejezni a projektet.

Közben a korábbi kivitelezővel közben elindult egy jogi procedúra, és a pereskedést követően nemrég az ügyben megszületett az elsőfokú ítélet. A bíróság arra kötelezte az érintett kft.-t, hogy fizessen meg az önkormányzat számára 7,3 millió forint kötbér. Dudás Árpád hozzátette, hogy a döntés egyelőre nem jogerős, de bíznak abban, hogy másodfokon is ilyen ítélet születik. A zsadányi képviselő-testület pedig később dönt arról, hogy egy másik per keretében egyéb, a cég hibája miatt felmerülő, összességében 10 millió forintos költségeket is követel-e majd a kft.-től. A polgármester hangsúlyozta: a 7,3 millió forintot a bicikliút, a település fejlesztésére fordítanák.

A Béke utcai kerékpárút azért fontos, mert igencsak forgalmas az itt futó 4219-es közút, annak belterületi szakasza 2,8 kilométeres. Ebből pedig immár több mint 2 kilométeren – a sportpályától a Vörösmarty utcáig – az úttal párhuzamos kerékpárúton, biztonságos körülmények között közlekedhetnek a biciklisek. Ugyanis a TOP-os projekt mellett az elmúlt években a Magyar Falu Program keretében ugyancsak bővítették a Béke utcai bicikliutat, megépítették a Petőfi és a Vörösmarty utcák közötti szakaszt. A településvezető elmondta, hogy a fejlesztés folytatódik, hiszen nyertek támogatást a Vörösmarty és a Toldi utca közötti mintegy 400 méteres szakasz megépítésére is.