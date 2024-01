A programot a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezte meg ebben az évben is, amely a főtéren emlékhelyet is létesített a 17 békés emlékére, akik megtapasztalták a szovjet kényszermunkatáborok (Gulag) világát. A megemlékezésen részt vettek a Békés vármegyei németek lakta települések német önkormányzatainak képviselői, valamint Kálmán Tibor polgármester is.

Megemlékező beszédet mondott Mucsi András képviselő, aki kétnyelvű, magyarul és németül elmondott beszédében kiemelte, fontosak az emlékhelyek, mert nem szabad engedni, hogy feledésbe merüljenek a 20. század borzalmai. A szovjet Vörös Hadsereg a 0060. számú hadparancsában rendelte el, hogy a német nemzetiségű magyar állampolgárok, férfiak esetében 17-45 év között, a nők esetében 18-30 év között kötelesek munkára jelentkezni. A málenkij robot egy eufemisztikus kifejezés, mert a „kis munka” több éves, borzalmas körülmények között végzett kényszermunka volt a Szovjetunióban. Békésről 17 embert vittek el munkára, akik ugyan német nemzetiségűek voltak, de többségükben beolvadtak a magyarságba és németül sem tudtak. A származásuk volt a „bűnük”.