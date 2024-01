Knyihár Mihály szinte szó szerint beleszületett ebbe a világba, mert már egyéves korában vitték a szülei a disznótorokba. Édesapjáék heten voltak testvérek, minden hétre jutott disznóvágás, főként, ha hozzávesszük a szomszédokat is.

– Kóstolót mindenki adott és kapott, így mindig friss húst, kolbászt, hurkát, cigánykát, tepertőt fogyaszthattunk – mesélte. Gyermekkori élményei alapozták megt, hogy hentesnek tanult, és számos elismerés bizonyítja, hogy jól hasznosította, amit látott, tapasztalt a régi disznótorokban, illetve elsajátított az iskolában. Persze, mindehhez az is kellett, hogy szívvel-lélekkel végezze a munkáját, ami nála egybeesik a hobbijával.

Beszélt a régi disznótorok menetéről, hangulatáról, hogy mindenki tudta, mi a feladata. Szó esett a disznótorokban készített ételekről is a hagymás vértől és a kiszelylevestől a kolbászon át a töltött káposztáig, hájas tésztáig.

Szakmájában egyre előrébb jutott, és még mielőtt hungarikum lett a csabai kolbász, megkapta a HÍR- (Hagyományok-Ízek-Régiók) védjegyet a vékony és vastag füstölt kolbászaira. Ezt számos elismerés követte, például a Csabai Kolbászfesztiválon, mely nagyban hozzájárult, hogy egyre több kistermelőnek legyen piaca, és újra ismert, híres legyen a csabai kolbász, lényegében a város védjegyeként tartsák számon az egész országban, és külföldön is.

Knyihár Mihály legutóbb első csabai kolbászkészítőként kapta meg a Hungarikum-védjegyet termékeire, ezt a szakma Oscar-díjának tartja. Természetesen mindez a család érdeme is, feleségének, fiának és lányának a munkája is benne van. Sőt, már hat és féléves Lóci unokája is besegít, valamint testvérével, a másfél éves Déneskével együtt majszolják a kolbászt.

