Megjelent a közösségi oldalon, hogy 2023-ban melyek voltak a sikerkönyvei a könyvtáruknak. Balázsné Szabó Erzsébet, a Battonya Közművelődési Nonprofit Kft. intézményvezetője elmesélte, hogy van sok régi, hűséges olvasójuk (akikhez időről időre csatlakoznak újak is). Az új esztendő első heteiben elvégzett összegzés kapcsán elmondta, 435 könyvvel gyarapodott tavaly az állomány, a rendezvényeiken majd hétszázan vettek részt.

– Sok újdonságot igyekeztünk beszerezni a folyamatosan jelentkező olvasói igényekre reagálva. Kíváncsiak voltunk, melyek voltak könyvtárunkban a legnépszerűbb kötetek, amelyeket a legtöbben kölcsönöztek ki 2023-ban. Megnéztük a gyermek és a felnőtteknek szánt állományból kölcsönzött köteteket is – fűzte hozzá az intézményvezető.

A gyermekkönyvek listájára a kötelező olvasmányok mellé a kisgyermekek nagy kedvencei az Anna, Peti és Gergő, valamint a Bogyó és Babóca is felkerült Battonyán.

– A felnőtt olvasóink körében igen népszerű Colleen Hoover szerzőnek 3 kötete is bekerült a legtöbbet olvasott könyvek közé. A listánkon két magyar írónő, Bauer Barbara és Karády Anna is szerepel. Nagyon várjuk az olvasni kedvelő battonyaiakat, hiszen készülünk sok könyvújdonsággal 2024-ben is.

Elkészítették a könyvtárban a legek sorrendjét: a legaktívabb olvasókét.

Vezeti a legek listáját 2023-ban Putnoki Jánosné (144 könyv), majd őt követi Trajer Istvánné (119 kötet), harmadik Kubinszki Vivien (106 kiadvánnyal), illetve Varga Péterné (98), majd Nagy Istvánné (94 könyvvel).