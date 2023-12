– Tudom, hogy mit szeretnek a baromfik, ugyanis én is tartok fogolyszínű és sárga magyar tyúkot, valamint kendermagos tyúkot is – mondta Sándor, aki mezőgazdasági gépészként dolgozik családi gazdaságukban.

Többen megköszönték a gyomaendrődi fiatalembernek, hogy karácsonyra ilyen finomságokkal gondolt Sanyira. A sztárkakas internetes közösségi oldalán továbbra is rengeteg hozzászólás található, hogy ki, mikor látta, milyen az állapota. Már Békés vármegyén kívülről is a csodájára járnak, fényképezik, és ha úgy hozza a kakas kedve, pózol is a fotózáskor.

Izsó Sándor eleséggel érkezett Sanyi kakashoz

Úgy tartják, Sanyi nem véletlenül szökött meg a gazdájától, a csabai piacról több mint négy éve. Volt, aki ezt írta: „Ő nem arra született, hogy megegyék, sokkal többre hivatott. Arra, hogy gyönyörű látványával egy kis jóérzést, szeretetet vigyen azok szívébe, akik felkeresik. Sanyi nem csak gyönyörű, de 150 kilométerről, a fotókról is látszik, hogy lelke is van. Azon a bizonyos piaci napon eldöntötte, hogy nem lesz senki ebédje vagy vacsorája. Ettől is különlegesebb, mint a többi társa.”