A kocsonyába elengedhetetlen a csont és a bőr, hiszen az ezekben rejlő, zselírozó anyagoktól lesz remegős. Főként a férfiak a sertés fülét, farkát, körmét szeretik a tálban látni, vannak azonban, akik csak a lé előállításához használják ezeket az alkotóelemeket, a tálban viszont inkább főtt zöldségeket, csülökről való húst, sonkát, főtt tojást helyeznek el, és erre öntik rá az aszpikot.

– Az elmúlt időszak nem kedvezett a hazai húsipar szereplőinek – hangsúlyozták a két szervezetnél. – A múlt évben az alacsony élősertésárak és a drága takarmány a sertéstartókat hozta rendkívül nehéz helyzetbe, ami miatt egész Európában csökkent az állatlétszám. Az alapanyaghiány pedig már az idén éreztette hatását a húsárakban, ami a feldolgozóknak jelent nehézséget. Az alapanyag mellett ráadásul az energiaárak, a csomagolóanyagok ára, valamint a bérek is jelentősen emelkedtek. A költségek növekedése erős nyomás alatt tartja a húsipar szereplőit.

A NAK-nál kiemelték, a feldolgozók a gyorsan növekvő önköltségeket ugyan csak részben tudták érvényesíteni az átadási árakban, de a fogyasztók már így is magasabb árakkal találkozhatnak a henteseknél. Szilveszter és újév előtt a legnagyobb a kereslet a zsírosabb húsrészek iránt mutatkozik Békésben is, igaz ez a kocsonya hozzávalóira, valamint a különböző füstölt árukra is. Régi szokás szerint ezeket az ünnepekhez kötődő, hagyományos ételeket a családok a rokonokkal vagy barátokkal közösen fogyasztják el. Mindenkinek fontos a minőség, ezért az alapanyagok beszerzésekor sem elsősorban az ár a meghatározó, de természetesen azt sem hagyják figyelmen kívül a vásárlók.

Kozsuch Kornél is a hazai sertéshús előnyeit emelte ki

Kozsuch Kornél, a NAK Békés vármegyei elnöke hangsúlyozta, érdemes minden esetben a magyar, ezen belül a Békés vármegyei húsárut választani az üzletekben. Az importhúsokkal ellentétben ugyanis a hazai sertéshúsok minőség, élelmiszer-biztonság és nyomonkövethetőség szempontjából is kifogástalanok. Ráadásul a hazai termék választásával nemcsak minőségi árut kapnak a pénzükért a vásárlók, hanem hozzájárulnak a magyar, ezen belül a Békés vármegyei sertéságazat és húsipar fennmaradásához, fejlődéséhez, ezáltal a jövőbeli élelmiszer-ellátás biztosításához is.