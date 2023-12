Nógrádi Csilla, az esemény főszervezője elmondta, fő céljaik évek óta változatlanok.

– Fontos, hogy együtt legyünk, csapatot és közösséget építsünk, jó hangulatot vigyünk az érintett városrészekre, és meglepjük az ott élőket – nyilatkozta lapunknak a főszervező, aki ezúttal is mintegy félszáz ajándékot, ahogy ő fogalmazott, „Csepp csomagokat” készített a gyerekeknek, de természetesen a felnőttek sem maradtak üres kézzel. A csomagokba egy pici plüsst, cukorkát és nyalókát rakott. Amit már előre tudtak, hogy ezúttal is tucatnyi gyermek várja őket, de, ahogy minden alkalommal, úgy idősebbeket ugyancsak meglátogattak útjuk során. A visszajelzések ezen a hétvégén is nagyon kedvezőek voltak.

Jó hangulatban tert a program. Fotó: Bencsik Ádám

– Idén egyébként rekordszámú csapat jött össze, akik közül a legfiatalabb 11 évesen a legidősebb 65 éves vágott neki a vidám menetnek – tudtuk meg Nógrádi Csillától. Természetesen ezúttal is mindenki, még a lovak is, mikulásozásnak megfelelő öltözéket viseltek. A résztvevők egy része délelőtt már ellátogatott Fényesre, hogy ott vegyen részt a Mikulás-ünnepségen. Délután pedig, nem sokkal egy óra után elindult a csapat, hogy először fényesi tanyákat, a környező utcákat, majd a Lencsési lakótelepet látogassák meg meg. A menet tagjai mindenütt váltottak néhány kedves szót a lakosokkal, illetve a már említett ajándékozás sem maradt el.

A Mikulás szerepét Papp István vállalta magára. Fotó: Bencsik Ádám

A Mikulás szerepét ezúttal Papp István vállalta magára, aki egészen Orosházáról érkezett Békéscsabára a hétvége első napján.

– Régi barátság köt Csilláékhoz, és mindig szívesen jövök, hiszen nagyon lényegesek az emberi kapcsolatok – árulta el lapunknak. – Ezeket a napokat mindig az önfeledt beszélgetések és a jó hangulat jellemzi. Emellett sokak napjába tudunk egy kis jó kedvet csempészni.

István elmondta, korábban még soha nem volt Mikulás, de örömmel vállalta a szerepet.

– Így én is segíthettem, és kicsit többet hozzátehettem a szombati naphoz – fogalmazott.