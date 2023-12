– Szilveszter napján kürtszóval, ostorok rittyentésével, csergetéssel köszöntötték gazdáikat a pásztornépek. Ezt idéztük most is fel – hangsúlyozta Lischka Gábor, a vitézi bandérium alapító tagja. – Mivel pedig a jelenlévők egytől egyig hatóságilag is „kurrentáltatott” betyárok, lőfegyverek – úgy, mint pisztoly és kurtály – dörrenéseivel tettük hangossá a Békés vármegyei város emblematikus terét. Így búcsúztattuk a megjelent közönséggel együtt az óévet, és köszöntöttük az újat.

Lischka Gábor a kurtályt bemutatva elmondta, rövid, puskához hasonlatos tűzfegyver, a huszárságot szerelték fel vele, és akár vágtában is megtöltötte a gyakorlott lovas katona.

A csergetésen látszott az egyesület tagjain, hogy összetartó, egymást ismerő emberek mind. Ahogy elmondták, számvetés is volt ez az alkalom, hiszen 2023-ban jó párszor összefutott a társaság az ország számos helyén betyártalálkozókon, hagyományőrző rendezvényeken. Hiszen legyen szó pásztorról vagy betyárról, mind büszke, és egészségesen kevély ember. A szép nőt, a jó bort és portékát szereti. A rendezvényen az ostorral való bánást is összeméregették, mint egy igazi betyártanyán, ahol, és ahogyan gyakoroltak, edzették magukat elődeik e tudományban.